MAGAZİN

Alba Clave ve Ümit Kantarcılar aşk yaşıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Ümit Kantarcılar, İspanyol model Alba Clave'yle aşk yaşıyor. Evlenmeyi planlayan çift bundan sonra Barcelona ve İstanbul'a gidip gelecek

Alba Clave ve Ümit Kantarcılar aşk yaşıyor

Metin Hara ile Adriana Lima ilişkisini ilk duyan herkes çok şaşırmıştı. Reklam dendi, uzun sürmez dendi ama onlar aşklarının gerçek olduğunu her fırsatta gösterdi. Şimdi yeniden şaşırmaya hazır olun; çünkü dünyaca ünlü bir model yengemiz daha oldu!

gonlunu-ispanyol-a-kaptirdi-12278241

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, Ümit Kantarcılar, Gamze Topuz'dan boşandıktan 2.5 yıl sonra gönlünü İspanyol model Alba Clave'ye kaptırdı.

5b921ee3ae298b289687efba

Oyuncunun, yedi yıl önce bilinmeyen numaraların reklam yüzü olan modelle, dört aydır birlikte olduğu öğrenildi.

2ff46f15-8269-4bbd-b35a-9993d7f9f37b

Çift, geçen ay Barcelona'ya giderek, kısa bir tatil yaptı. Evlilik düşündükleri konuşulan ikiliden Clave, işi olmadığı dönemlerde İstanbul'a gelerek, sevgilisiyle zaman geçiriyor.

5b921fa266a97c0d7cdeca48

Model, bir röportajında, ''Türk insanları çok çılgın. Yürürken evlilik teklifi bile ediyorlar'' demişti.


PARTNERHamilelik cinsel istediği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel istediği nasıl etkiler?
Ünlü futbolcu Emre Aşık darp fotoğraflarını paylaştıÜnlü futbolcu Emre Aşık darp fotoğraflarını paylaştı
Okan Kurt'a bir şok daha! Okan Kurt'a bir şok daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alba Clave ümit kantarcılar

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarp Apak baba oldu!

Sarp Apak baba oldu!

Ünlü futbolcu Emre Aşık darp fotoğraflarını paylaştı

Ünlü futbolcu Emre Aşık darp fotoğraflarını paylaştı

Okan Kurt'a bir şok daha!

Okan Kurt'a bir şok daha!

Gülben Ergen'in otoparkında keşif kararı

Gülben Ergen'in otoparkında keşif kararı

Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.