Alba Clave ve Ümit Kantarcılar aşk yaşıyor

Metin Hara ile Adriana Lima ilişkisini ilk duyan herkes çok şaşırmıştı. Reklam dendi, uzun sürmez dendi ama onlar aşklarının gerçek olduğunu her fırsatta gösterdi. Şimdi yeniden şaşırmaya hazır olun; çünkü dünyaca ünlü bir model yengemiz daha oldu!

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, Ümit Kantarcılar, Gamze Topuz'dan boşandıktan 2.5 yıl sonra gönlünü İspanyol model Alba Clave'ye kaptırdı.

Oyuncunun, yedi yıl önce bilinmeyen numaraların reklam yüzü olan modelle, dört aydır birlikte olduğu öğrenildi.

Çift, geçen ay Barcelona'ya giderek, kısa bir tatil yaptı. Evlilik düşündükleri konuşulan ikiliden Clave, işi olmadığı dönemlerde İstanbul'a gelerek, sevgilisiyle zaman geçiriyor.

Model, bir röportajında, ''Türk insanları çok çılgın. Yürürken evlilik teklifi bile ediyorlar'' demişti.



