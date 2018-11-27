Albert Einstein dahi ancak oğlu akıl hastasıydı! İşte Eduard Einstein'ın yürek burkan hikayesi...

Mileva Maric, Albert Einstein’ın ilk eşiydi. Üniversitede tanışmışlardı. Mileva zekasıyla, Einstein'ın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Aslında o da büyük bir bilim insanı olabilirdi ama hayatın zorluklarına göğüs germesi gerekti.

İkilinin evlenmeden önce Lieserl adlı bir kızları oldu. Bu çocuğun evlatlık verildiği düşünülüyor.

Çift evlendikten sonra ise iki erkek çocuk sahibi oldu; Hans ve Eduard. Ne yazık ki mutlu bir aile olamadılar. Maric ve Albert boşandı.

Eduard şizofreni hastasıydı. Uzun yıllar akıl hastanesinde kaldı ve zorlu tedaviler gördü. Bu tedaviler o kadar ağır geldi ki son yıllarında konuşmayı bile unutmuştu.

Erken yaşta hayatını kaybeden Eduard, babasını hiç affetmedi. Çünkü Albert Einstein, Almanya'dan taşınmış ve bir daha hiç geri dönmemişti.

"Eduard'ı görmek, ölmek" diyen Einstein, çok büyük bir bilim insanıydı ama oğlunun kalbinde kocaman bir yara olarak kaldı.



