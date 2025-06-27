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Aldatıldığını öğrendi, lokma dağıttı! Hastane önüne astığı pankarta bakın ne yazdı!

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Adana'da bir adam, hemşire nişanlısının evli bir doktorla kendisini aldattığını öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan adam kadının çalıştığı hastanenin önünde lokma dağıttı. Pankartta yazanlar ise şoke etti.

Adana'da düğününe 60 gün kala nişanlısı hemşire İlknur K.'nin, evli bir doktor olan Abdullah K. ile yaklaşık 3 yıldır gizli bir ilişki yürüttüğünü öğrenen genç adam, nişanı bozdu.

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HASTANENİN ÖNÜNDE LOKMA DAĞITTI

Daha sonra bir tatlıcı ile anlaşan kişi, hemşire ve doktorun görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde lokma dağıttı.

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"DÜĞÜNÜME 2 AY KALA ÖĞRENDİM"

Araç önüne yerleştirdiği pankartta ise "Aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun" ifadelerine yer verdi. Lokma yiyip yazıyı okuyanlar hayrete düştü.

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Aldatma
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