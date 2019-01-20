TREND

Aldatıldığını öğrenen kadın Facebook'ta öyle bir şey yaptı ki!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 20.01.2019 12:03 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Georgia Jackson, çocuğunun babası olan erkek arkadaşı Josh Maddock'un kendisini aldattığını öğrenince deliye döndü... Genç kadın intikam için Maddock'un çok sevdiği oyun konsolunu Facebook'tan, "Erkek arkadaşım başka bir kadınla birlikte olduğu için konsolunu satıyorum. Sadece 3 pounda (yaklaşık 20 TL)" mesajını paylaştı.

Aldatıldığını öğrenen kadın Facebook'ta öyle bir şey yaptı ki!

İngiltere’de Georgina Jackson isimli bir kadın erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenince intikam için farklı bir yol izledi… Uzun bir süredir birlikte olan ve Josh Maddock’tan bir çocuk sahibi olan Georgina, erkek arkadaşının kendisini aldattığını şans eseri öğrenince genç adamın “canından çok sevdiği” oyun konsolunu satışa çıkardı.

SADECE 3 POUND

Türkiye’de satış fiyatı 1800 TL’den başlayan oyun konsolunu sadece 3 pounda (yaklaşık 20 TL) satılığa çıkaran Georgina, Facebook hesabından da bunun paylaşımını yaptı. Josh’ın kendisini hamileyken de aldattığını vurgulayan Georgina, “Başka bir kadınla birlikte olduğu için onun en çok sevdiği şey olan oyun konsolunu satışa çıkarıyorum. 3 poundu veren yeni bir oyun konsolu, kulaklık ve 4 oyun sahibi olacak” açıklamasını yaptı.

1

Georgina, “Amacım onu rezil ederek herkese yaptığını duyurmaktı. Bu korkunç yalan kabul edilemez” dedi. Georgina, Josh’tan ayrıldığını da açıkladı. Georgina, Facebook sayfasındaki mesajında da, “Aslında para istemezdim ama lastiğini kestiğim için bir bıçağa ihtiyacım var” ifadesini kullandı.


PARTNERBu paylaşımıyla sosyal medyayı salladıBu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
İki katlı binanın çatısına kurulduİki katlı binanın çatısına kuruldu
Yeteneğine rağmen kilosu nedeniyle işe almadılar...Yeteneğine rağmen kilosu nedeniyle işe almadılar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın aldatma facebook

En Çok Okunan Trend Haberler

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

Yer: Sivas! Evine yerleştirdiği kamerada gördü şoke oldu

Yer: Sivas! Evine yerleştirdiği kamerada gördü şoke oldu

ÖSYM Başkanı'ndan çok konuşulacak açıklama! Artık serbest...

ÖSYM Başkanı'ndan çok konuşulacak açıklama! Artık serbest...

Dünyaca ünlü porno sitesi yayınladı!

Dünyaca ünlü porno sitesi yayınladı!

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da iki katlı binanın çatısına kurulan otağ törenle açıldı

İki katlı binanın çatısına kuruldu

Yeteneğine rağmen kilosu nedeniyle işe almadılar...

Yeteneğine rağmen kilosu nedeniyle işe almadılar...

İstanbul'da fuhuş pazarlığı! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da fuhuş pazarlığı! Uzun kuyruklar oluştu

Mutfakta yanlış yapılan 10 hareket ve 10 ipucu

Kızartma tavasını nasıl temizlersiniz?

Sivas'ta hayran bırakan görüntü! Dünyada ilk

Sivas'ta hayran bırakan görüntü! Dünyada ilk

Sivas'ta korkutan görüntü! Aç kalan tilki köye indi

Yer: Sivas! Evine yerleştirdiği kamerada gördü şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.