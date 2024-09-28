Aldatma nedeni şoke etti! Esra Erol'daki yasak aşk hikayesi canlı yayına damga vurdu!

Esra Erol'da programına katılan Ayhan,abisinin yakın arkadaşı Emin Har ve eşi Esma'nın yasak aşk yaşadığı iddiasıyla canlı yayına gelmişti. Programda eşiyle yüzleşen Esma, eşi Ayhan'ın "Çok iyi biri olduğu için" sıkılıp eşinin en yakın arkadaşı Emin Har'a kaçtığını itiraf etti. "Kendisi çok iyi niyetli biri ama görücü usulü evlendim onu hiç sevmedim." sözleriyle herkesi şaşırttı.

Çocuklarını bırakıp Emin'e giden Esma'nın yasaklı maddeler kullandığını söyledi. Programda, Esma'nın Emin tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Aynan, ''Emin'e ben yanımda inşaatta iş verdim. Ekmeğimi yedi, suyumu içti, Emin'e 'abi' diyordum haram zıkkım olsun. Ben onları Allah'a havale ettim. Emin, Esma'yı dövdüğünde yanıma geldi, Emin'den şiddet görüyor. Ben de boşanmak istedim adliyeye mahkemeye gelmedi. Çocuklarını gösterdim, şu an çocuklar Esma'yı görmek istemiyor. " dedi.

"İYİ OLMASI SİNİRİMİ BOZUYOR!"

30 yıllık arkadaşı eşiyle ilişki yaşayan Ayhan, "Benden boşanmadığı halde imam nikahı kıyıp yüzük taktı. Esma'nın kardeşi Kardelen'in telefonunda Emin enişte yazıyordu öyle öğrendim'' ifadelerini kullandı. Esma ise "Eşimin iyi olması benim sinirimi bozmaya başladı. Masaya yumruğunu vuran birini istiyorum." sözleriyle şoke etti. Emin ise "Esma'yı kocası Ayhan'dan kurtarın. Ben Esma'yı ailesinden istedim. Evli Esma ile nişan yaptım" dedi.

"Ailesinin rızasını aldım." diyen Emin "İmam nikahı ayrı bir şey o Allah'ın anayasası. Resmi nikahı Mustafa Kemal Atatürk çıkarttı" sözlerinin üzerine Esra Erol "Ata'm sizin gibi insanları bildiği için bu kanunları düzenledi? Yıllar öncesinde bunun adını koymuş." yanıtını verdi.