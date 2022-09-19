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Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? İlk bölüm tarihi!

19.09.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisi ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı yeni dizinin birinci bölüm tarihi merak konusu oldu. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hayranları diziye ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?

Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? İlk bölüm tarihi!

Aldatmak dizisi çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla televizyon izleyicisinde heyecan yarattı. Dizinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaristliğini ise Yıldız Tunç üstleniyor. Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakterine hayat verdiği ATV'nin yeni dizisine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Aldatmak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aldatmak dizisinin birinci bölüm tarihi...

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ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Vahide Perçin- Güzide Yenersoy

Ercan Kesal- Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu- Tarık Yenersoy

Yusuf Çim- Ozan Yenersoy

Cem Bender- Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin- Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör- Oylum Yenersoy

Asena Girişken- Yeşim Denizeren

Cem Sürgit- Ümit Özgüder

Meltem Baytok- Nazan Tokluca

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ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Aldatmak” dizisi ATV'de ekrana gelecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin dizide ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı bir karakter olan Güzide Yenersoy'a hayat verecek.

Aldatmak dizisi 22 Eylül perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Vahide Perçin aldatmak
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