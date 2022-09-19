Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? İlk bölüm tarihi!

Aldatmak dizisi çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla televizyon izleyicisinde heyecan yarattı. Dizinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaristliğini ise Yıldız Tunç üstleniyor. Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakterine hayat verdiği ATV'nin yeni dizisine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Aldatmak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aldatmak dizisinin birinci bölüm tarihi...
Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
Vahide Perçin- Güzide Yenersoy
Ercan Kesal- Ali Sezai Okuyan
Mustafa Uğurlu- Tarık Yenersoy
Yusuf Çim- Ozan Yenersoy
Cem Bender- Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin- Tolga Kaşifoğlu
Feyza Sevil Güngör- Oylum Yenersoy
Asena Girişken- Yeşim Denizeren
Cem Sürgit- Ümit Özgüder
Meltem Baytok- Nazan Tokluca
“Aldatmak” dizisi ATV'de ekrana gelecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin dizide ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı bir karakter olan Güzide Yenersoy'a hayat verecek.
Aldatmak dizisi 22 Eylül perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.
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