Aldatmak dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı: Güzide yoğun bakımda! Ozan, Yeşim'e ateş püskürdü: "Defol buradan"

Başrolde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Asena Girişken gibi oyuncuların yer aldığı Aldatmak dizisi son bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemişti. Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide trafik kazası geçirdi. Aldatmak dizisinin 10. bölüm tanıtımında Güzide'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

GÜZİDE YOĞUN BAKIMDA!

Aylar sonra yeniden iş bulan Ozan Yenersoy proje müdürü oldu. Ancak iş yerini silahlı adamlar bastı ve patronu hayatını kaybetti. Ozan ise saldırıdan küçük bir sıyrıkla kurtuldu. Saldırı haberini annesi Güzide'ye verince Güzide hemen arabaya atlayıp Ozan'ın yanına doğru yola koyuldu. Araba sürerken kızı Oylum aradı, ancak telefon yere düşmüştü... Güzide telefonu almak için eğildiğinde başka bir araç Güzide'ye çarptı ve 9. bölüm burada sona erdi.

Dizinin yeni bölüm tanıtımında Güzide'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

"DEFOL BURADAN"

Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanında Oylum'un, "Ne demek uyanamayabilir?" sözleri duyuluyor. Tarık, Ozan, Nazan ve Tolga, hastanede Güzide'den gelecek güzel haberi bekliyor.

O sırada Tarık'ın sevgilisi Yeşim'in, elinde çiçekle hastaneye gelmesi sinirlerin gerilmesine neden oluyor. Yeşim'i gören Ozan (Güzide'nin oğlu) "Bunun ne işi var burada?" diye soruyor. Babası Tarık ise, "Ziyarete gelmiş işte" diyor. Bunun üzerine Ozan, "Yuvasını yıktığı ailesini mahvettiği kadın nasıl ziyarete gelir? Nefret ettiğin kadın şuan yoğun bakımda. Mutlu musun? Bunu görmeye mi geldin? Defol! Defol git buradan!" diye bağırıyor.

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İki çocuğu bulunan Güzide ve Tarık Yenersoy'un yuvası, Tarık'ın ihanetiyle yıkılır. Tarık beş sene boyunca hem Güzide'yi hem de sevgilisi Yeşim'i aldatır. Yeşim'e adının Murat olduğu söyler, sahte nikah ile yıllarca kandırır. İhanet ortaya çıkınca Güzide Tarık'ı evden kovar, Tarık da Öykü adındaki üçüncü çocuğunun annesi Yeşim ile yaşamaya başlar.

Tıp fakültesinden atılan Oylum aslında bir dansçı olmak ister. Bunun için New York'ta bir dans okuluna kaydolur. Ailesine ise, Amsterdam'a Erasmus'a gideceğini söyler. Ancak bazı aksilikler nedeniyle yurt dışına bir türlü çıkamaz.

Ozan eski bir arkadaşı tarafından bir milyon dolar dolandırılır. Ancak babasının arkadaşı Oltan'ın parasını kullanmıştır. İşinden terfi alamadığı için ayrılan Ozan aylar sonra yeni, güzel bir iş bulur. Ancak bu sefer de patronu silahlı saldırıya uğrar, hayatını kaybeder.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy)

Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy)

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy/ Tarık ve Güzide'nin kızı)

Ozan Yenersoy (Yusuf Çim / Tarık ve Güzide'nin oğlu)

Asena Girişken (Yeşim / Tarık'ın sevgilisi)

Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu/Oltan Kaşifoğlu'nun oğlu, Oylum'un arkadaşı)

Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu/ Tarık'ın arkadaşı)

