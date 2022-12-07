Aldatmak dizisinin 12. bölüm tanıtımı yayınlandı! "Beni asıl yaralayan ailemin yalanlar imparatorluğu kurmuş olması"

Aldatmak dizisinin 11. bölümünde, Öyküyü almak için Güzide'lerin evine giden ama kızını bulamayan Yeşim, Oylum'un sırrını Güzide'ye söylemişti. Gerçeği öğrendikten sonra kızı Oylum'u evden kovan Güzide'nin, yeni bölüm fragmanında hayal kırıklığı yaşadığı görülüyor. İşte detaylar...

ALDATMAK 12. BÖLÜM 2. TANITIMI YAYINLANDI

Dizinin yeni tanıtımından Güzide, "Beni asıl yaralayan ailemin yalanlar imparatorluğu kurmuş olması. Ama o Tarık'ın yanına bırakmayacağım" diyor.

Oylum Yeşim'in saçını çekerek, "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok Yeşim anladın mı?" diye öfkeyle bağırırken Sezai ise Güzideye, "Tarık'ın serveti hakkında ne biliyorsun sen? 20 milyon dolar." diyor.

DEFNE SAMYELİ 'AVUKAT ELMAS' ROLÜNDE!

Diziye ünlü isim Defne Samyeli transfer oldu. Samyeli, Güzide'nin avukatı rolünde yer alacak. "20 milyon dolar büyük para" diyen Güzide'nin avukatı Elmas, Tarık'tan bu parayı alabileceğinin sözünü veriyor.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy)

Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy)

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy/ Tarık ve Güzide'nin kızı)

Ozan Yenersoy (Yusuf Çim / Tarık ve Güzide'nin oğlu)

Asena Girişken (Yeşim / Tarık'ın sevgilisi)

Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu/Oltan Kaşifoğlu'nun oğlu, Oylum'un arkadaşı)

Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu/ Tarık'ın arkadaşı)

