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Aldatmak dizisinin 12. bölüm tanıtımı yayınlandı! "Beni asıl yaralayan ailemin yalanlar imparatorluğu kurmuş olması"

07.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her perşembe ekranlara gelen Aldatmak dizisinde heyecan devam ediyor. Son bölümde kızı Öykü'yü kaybeden Yeşim, Öykü'yü aramak için polislerle Güzide'nin evini basmıştı. Dizinin 12. bölüm 2. tanıtımında Güzide'nin, "Beni asıl yaralayan ailemin yalanlar imparatorluğu kurmuş olması" dediği duyuluyor. İşte Aldatmak dizisinin 12. bölüm 3. tanıtımı detayları...

Aldatmak dizisinin 12. bölüm tanıtımı yayınlandı! "Beni asıl yaralayan ailemin yalanlar imparatorluğu kurmuş olması"

Aldatmak dizisinin 11. bölümünde, Öyküyü almak için Güzide'lerin evine giden ama kızını bulamayan Yeşim, Oylum'un sırrını Güzide'ye söylemişti. Gerçeği öğrendikten sonra kızı Oylum'u evden kovan Güzide'nin, yeni bölüm fragmanında hayal kırıklığı yaşadığı görülüyor. İşte detaylar...

ALDATMAK 12. BÖLÜM 2. TANITIMI YAYINLANDI

Dizinin yeni tanıtımından Güzide, "Beni asıl yaralayan ailemin yalanlar imparatorluğu kurmuş olması. Ama o Tarık'ın yanına bırakmayacağım" diyor.

Oylum Yeşim'in saçını çekerek, "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok Yeşim anladın mı?" diye öfkeyle bağırırken Sezai ise Güzideye, "Tarık'ın serveti hakkında ne biliyorsun sen? 20 milyon dolar." diyor.

DEFNE SAMYELİ 'AVUKAT ELMAS' ROLÜNDE!

Diziye ünlü isim Defne Samyeli transfer oldu. Samyeli, Güzide'nin avukatı rolünde yer alacak. "20 milyon dolar büyük para" diyen Güzide'nin avukatı Elmas, Tarık'tan bu parayı alabileceğinin sözünü veriyor.

Aldatmak dizisinin 12. bölüm tanıtımı yayınlandı!

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy)
Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy)
Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy/ Tarık ve Güzide'nin kızı)
Ozan Yenersoy (Yusuf Çim / Tarık ve Güzide'nin oğlu)
Asena Girişken (Yeşim / Tarık'ın sevgilisi)
Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu/Oltan Kaşifoğlu'nun oğlu, Oylum'un arkadaşı)
Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu/ Tarık'ın arkadaşı)

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