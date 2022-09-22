Aldatmak dizisinin Sezai'si Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal nereli ve kaç yaşında?

Aldatmak dizisinin Sezai'si Ercan Kesal 22 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Aldatmak dizisinin Sezai'si Ercan Kesal kimdir? İşte Aldatmak dizisinin Hakim Sezai'si Ercan Kesal'ın hayatı ve biyografisi...

ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal 12 Eylül 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ege Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi'nde okudu.

Ercan Kesal 1984'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir ve eskin Devlet Hastanesi, Balâ ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yapmıştır.

Ercan Kesal oyunculuğa Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle başlamıştır. Bir Zamanlar Anadolu filmini ise Nuri Bilge Ceylan ile birliktw yazmıştır. Bilindiği üzere film, 2011'de Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterilmiştir.

ALDATMAK DİZİSİNİN SEZAİ'Sİ ERCAN KESAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

İşte Ercan Kesal'ın oynadığı dizi ve filmler:

Aldatmak: Murat Saraçoğlu - 2022 (Ali Sezai Okuyan)

Beni Çok Sev: Mehmet Ada Öztekin - 2021

Üç Kuruş: Sinan Öztürk - 2021 (Halit Kuyucu, konuk oyuncu)

Menajerimi Ara: Ali Bilgin - 2020 (Ercan Kesal, konuk oyuncu)

Alef: Emin Alper - 2020

Nasipse Adayız: Dr. Kemal - 2020

Görülmüştür: Serhat Karaaslan - 2019

Çukur: Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli - 2017-2019, 2020, 2021 (İdris Koçovalı)

Cehennem (Die Hölle – Inferno): Stefan Ruzowitzky - 2017

İçerde: Uluç Bayraktar - 2016 - Köstenceli

Ben O Değilim, Tayfun Pirselimoğlu, 2014

Hükümet Kadın 2, yön: Sermiyan Midyat, 2013

Ben de Özledim, Onur Ünlü, 2013

Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü, 2013

Yozgat Blues, yön: Mahmut Fazıl Coşkun, 2013

Hükümet Kadın, yön: Sermiyan Midyat, 2012

Küf, Ali Aydın, 2012

Bir Zamanlar Anadolu'da, Nuri Bilge Ceylan, 2011

Albatrosun Yolculuğu, Cengis Temuçin Asiltürk, 2010

Vavien, Yağmur Taylan ve Durul Taylan, 2009

Üç Maymun, yön: Nuri Bilge Ceylan, 2008

Uzak, Nuri Bilge Ceylan, 2002

