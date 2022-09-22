Aldatmak dizisinin Sezai'si Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal nereli ve kaç yaşında?

Aldatmak dizisinin Sezai'si Ercan Kesal 22 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Aldatmak dizisinin Sezai'si Ercan Kesal kimdir? İşte Aldatmak dizisinin Hakim Sezai'si Ercan Kesal'ın hayatı ve biyografisi...
Ercan Kesal 12 Eylül 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ege Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi'nde okudu.
Ercan Kesal 1984'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir ve eskin Devlet Hastanesi, Balâ ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yapmıştır.
Ercan Kesal oyunculuğa Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle başlamıştır. Bir Zamanlar Anadolu filmini ise Nuri Bilge Ceylan ile birliktw yazmıştır. Bilindiği üzere film, 2011'de Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterilmiştir.
İşte Ercan Kesal'ın oynadığı dizi ve filmler:
Aldatmak: Murat Saraçoğlu - 2022 (Ali Sezai Okuyan)
Beni Çok Sev: Mehmet Ada Öztekin - 2021
Üç Kuruş: Sinan Öztürk - 2021 (Halit Kuyucu, konuk oyuncu)
Menajerimi Ara: Ali Bilgin - 2020 (Ercan Kesal, konuk oyuncu)
Alef: Emin Alper - 2020
Nasipse Adayız: Dr. Kemal - 2020
Görülmüştür: Serhat Karaaslan - 2019
Çukur: Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli - 2017-2019, 2020, 2021 (İdris Koçovalı)
Cehennem (Die Hölle – Inferno): Stefan Ruzowitzky - 2017
İçerde: Uluç Bayraktar - 2016 - Köstenceli
Ben O Değilim, Tayfun Pirselimoğlu, 2014
Hükümet Kadın 2, yön: Sermiyan Midyat, 2013
Ben de Özledim, Onur Ünlü, 2013
Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü, 2013
Yozgat Blues, yön: Mahmut Fazıl Coşkun, 2013
Hükümet Kadın, yön: Sermiyan Midyat, 2012
Küf, Ali Aydın, 2012
Bir Zamanlar Anadolu'da, Nuri Bilge Ceylan, 2011
Albatrosun Yolculuğu, Cengis Temuçin Asiltürk, 2010
Vavien, Yağmur Taylan ve Durul Taylan, 2009
Üç Maymun, yön: Nuri Bilge Ceylan, 2008
Uzak, Nuri Bilge Ceylan, 2002
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