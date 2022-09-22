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Aldatmak dizisinin Tarık'ı Mustafa Uğurlu kimdir? Mustafa Uğurlu nereli ve kaç yaşında?

22.09.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Tarık' karakteri ile karşımıza çıkacak olan oyuncu Mustafa Uğurlu'nun biyografisi merak konusu oldu. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Aldatmak, 22 Eylül Perşembe akşamı yayın hayatına başlayacak. Diziyi izleyecek olan pek çok kişi dizi ve oyuncuları hakkında merak ettiklerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, Aldatmak Tarık kimdir? Aldatmak'ın Tarık'ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mustafa Uğurlu'nun hayatı...

Aldatmak dizisinin Tarık'ı Mustafa Uğurlu kimdir? Mustafa Uğurlu nereli ve kaç yaşında?

Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosunda, Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit ve Meltem Baytok gibi isimler yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Aldatmak oyuncularından Mustafa Uğurlu'nun hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Aldatmak dizisinin Tarık'ı Mustafa Uğurlu kimdir? Mustafa Uğurlu nereli ve kaç yaşında?

aldatmak oyuncuları

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?

Mustafa Uğurlu, (d. 25 Kasım 1955, Karaman). Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1.78 metre boyunda 74 kilodur.25 Kasım 1955, Karaman doğumlu. Kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. 1978 yılında devlet tiyatrolarına girdi. 1995'te İngiltere'ye giderek Hareket Tiyatrosu üzerinde çalışmalar yaptı. Yurda döndükten sonra oyunculuğa devam etti. Halen devlet tiyatrolarında çalışmaktadır.

Şimdiye dek 40 civarında film ve dizde rol almış, tiyatro ve sinema çalışmalarıyla ödüllere layık görülmüştür.

mustafa uğurluuu

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

(Yakında) Şahmaran (dizi)

(2022-) Aldatmak (Tarık Yenersoy) (dizi)

(2021-) Seni Çok Bekledim (Cemal) (dizi)

(2018) Çarpışma (Selim Gür) (dizi)

(2018) Bir Deli Rüzgâr (Cenap Doktor) (dizi)

(2018) Babamın Günahları (Ferruh) (dizi)

(2016) İçerde (Yusuf Müdür) (dizi)

(2015) Milat (Asaf Demirci) (dizi)

(2014) Düşler ve Umutlar (Musa)

(2013) Galip Derviş (dizi)[1] (Mithat Akerman) (Konuk Oyuncu)

(2012) Çıplak Gerçek (dizi)

(2012) Bir Zamanlar Osmanlı (dizi)

(2011) Adalet Oyunu (film)

(2007) Kader (dizi)

(2006) Anadolu Kaplanı (dizi)

(2005) Masum Değiliz (dizi)

(2005) Yürek Çığlığı (TV filmi)

(2004-2005) Bir Dilim Aşk (dizi)

(2003) Çamur (film)

(2002) Kolay Para (film)

(2002) Zor Hedef (dizi)

(1999) Asansör (film)

(1997) Ağır Roman (film)

(1997) Cafe Casablanca (dizi)

(1996) Baş Belası (film)

(1995) Melek Apartmanı (dizi)

(1993) Rıza Beyler (dizi)

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