Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosunda, Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit ve Meltem Baytok gibi isimler yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Aldatmak oyuncularından Mustafa Uğurlu'nun hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Aldatmak dizisinin Tarık'ı Mustafa Uğurlu kimdir? Mustafa Uğurlu nereli ve kaç yaşında?

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?

Mustafa Uğurlu, (d. 25 Kasım 1955, Karaman). Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1.78 metre boyunda 74 kilodur.25 Kasım 1955, Karaman doğumlu. Kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. 1978 yılında devlet tiyatrolarına girdi. 1995'te İngiltere'ye giderek Hareket Tiyatrosu üzerinde çalışmalar yaptı. Yurda döndükten sonra oyunculuğa devam etti. Halen devlet tiyatrolarında çalışmaktadır.

Şimdiye dek 40 civarında film ve dizde rol almış, tiyatro ve sinema çalışmalarıyla ödüllere layık görülmüştür.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

(Yakında) Şahmaran (dizi)

(2022-) Aldatmak (Tarık Yenersoy) (dizi)

(2021-) Seni Çok Bekledim (Cemal) (dizi)

(2018) Çarpışma (Selim Gür) (dizi)

(2018) Bir Deli Rüzgâr (Cenap Doktor) (dizi)

(2018) Babamın Günahları (Ferruh) (dizi)

(2016) İçerde (Yusuf Müdür) (dizi)

(2015) Milat (Asaf Demirci) (dizi)

(2014) Düşler ve Umutlar (Musa)

(2013) Galip Derviş (dizi)[1] (Mithat Akerman) (Konuk Oyuncu)

(2012) Çıplak Gerçek (dizi)

(2012) Bir Zamanlar Osmanlı (dizi)

(2011) Adalet Oyunu (film)

(2007) Kader (dizi)

(2006) Anadolu Kaplanı (dizi)

(2005) Masum Değiliz (dizi)

(2005) Yürek Çığlığı (TV filmi)

(2004-2005) Bir Dilim Aşk (dizi)

(2003) Çamur (film)

(2002) Kolay Para (film)

(2002) Zor Hedef (dizi)

(1999) Asansör (film)

(1997) Ağır Roman (film)

(1997) Cafe Casablanca (dizi)

(1996) Baş Belası (film)

(1995) Melek Apartmanı (dizi)

(1993) Rıza Beyler (dizi)

