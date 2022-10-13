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Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

13.10.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asena Girişken'in hayatı ve biyografisi son olarak yer aldığı Aldatmak dizisiyle beraber merak edildi. Aldatmak dizisi ATV'de yayınlanan sezonun yeni yapım dizilerinden biri. Dizide rol alan oyuncu Asena Girişken hakkında bazı detaylar merak konusu oldu. Peki, Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, Instagram hesabı ne? İşte Asena Girişken hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Asena Girişken kimdir? sorusu Aldatmak dizisinin seyiricleri tarafından merak ediliyor. Oyuncu Asena Girişken Aldatmak dizisinde 'Yeşim Denizeren' adlı karaktere can veriyor. Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Oyunculardan Asena Girişken'in hayatı merak edildi. Peki, Asena Girişken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ASENA GİRİŞKEN KİMDİR?

Asena Girişken 12 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asena Girişken’in doğum yeri Hatay’dır. Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimleri almıştır. Üç Kuruş dizisinde Perihan karakterini oynamıştır. Aldatmak dizisinde Yeşim Denizeren karakterini oynamaktadır. Asena Girişken’in boyu 1.70’tir, 53 kilodur. Asena Girişken Oğlak burcudur. Asena Girişken'in Instagram hesabı: 'asenagirisken' adlı hesaptır.

ASENA GİRİŞKEN

ASENA GİRİŞKEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2016 – Aşk Yeniden
2017 – Yol Arkadaşım
2021 – Üç Kuruş
2022 – Aldatmak

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