Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Asena Girişken kimdir? sorusu Aldatmak dizisinin seyiricleri tarafından merak ediliyor. Oyuncu Asena Girişken Aldatmak dizisinde 'Yeşim Denizeren' adlı karaktere can veriyor. Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Oyunculardan Asena Girişken'in hayatı merak edildi. Peki, Asena Girişken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ASENA GİRİŞKEN KİMDİR?

Asena Girişken 12 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asena Girişken’in doğum yeri Hatay’dır. Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimleri almıştır. Üç Kuruş dizisinde Perihan karakterini oynamıştır. Aldatmak dizisinde Yeşim Denizeren karakterini oynamaktadır. Asena Girişken’in boyu 1.70’tir, 53 kilodur. Asena Girişken Oğlak burcudur. Asena Girişken'in Instagram hesabı: 'asenagirisken' adlı hesaptır.

ASENA GİRİŞKEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2016 – Aşk Yeniden

2017 – Yol Arkadaşım

2021 – Üç Kuruş

2022 – Aldatmak

