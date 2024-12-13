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Genç şarkıcının trajik ölümü: Yaptırdığı masaj sonu oldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.12.2024 10:42
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Vücut ağrılarından kurtulmak için yaptırdığı masaj genç kadının sonu oldu. Tayland, boynuna uygulanan sert masaj sonucu boynunda fıtık oluşan genç şarkıcının ölümüyle sarsıldı.

Genç şarkıcının trajik ölümü: Yaptırdığı masaj sonu oldu!

Tayland'daki doktorlar, boyun masajı seanslarıyla ilgili komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bildirilen Udon Thani'li genç bir kadın olan Phing Chyada'nın trajik ölümünden sonra boyun kütletme masajlarına karşı uyarılarda bulunmaya başladı. Chyada'nın annesine göre, genç kız birkaç ay önce omuz ağrısı yaşamaya başladı ve hastaneye gitmek yerine yerel bir masaj stüdyosuna gitti. Boyun kütletme masajı seansından sadece iki gün sonra genç kadın boynunda daha şiddetli bir ağrı hissetmeye başladı ve işler bundan sonra daha da kötüleşti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

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Phing Chyada sosyal medyada yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Birçok kişi bana ne olduğunu sordu. Udon Thani'deki bir yere masaj yaptırmaya gittim. Masajdan önce semptomlarım sadece omuzlarımın ağrımasıydı. İlk masaj yaptırdığımda semptomlarım normaldi. İki gün sonra boynumun arkasında ağrı hissetmeye başladım. Bunun masajdan kaynaklanan normal bir ağrı olduğunu düşündüm.”

MASAJIN YAN ETKİSİ SANDI

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Phing Chyada'nın acısı hiç azalmadı. Aksine, daha da kötüleşti, bu yüzden ağrı kesici almaya başladı. Bir hafta sonra, sağ kolu uyuşmaya başladı, ancak hastaneye gitmek yerine başka bir seans için masaj stüdyosuna geri dönme hatasını yaptı. İki hafta sonra, boynundaki ağrı o kadar dayanılmaz hale geldi ki yatakta sırt üstü bile yatamadı. Yine de, ağrının sadece masajın bir yan etkisi olduğunu düşünerek çok fazla endişelenmedi.

HİS KAYBI YAŞADI

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Genç Taylandlı kadın masaj stüdyosuna üçüncü kez gitti ve bu sefer o kadar sert bir masaj aldı ki bir hafta boyunca morarmıştı. Kısa süre sonra parmak uçlarında karıncalanma hissi başladı ve bu o kadar kötüleşti ki avucunu kesecek gibi hissetti. Sonra elindeki uyuşukluk göğsüne ve sağ bacağına yayıldı ve çok geçmeden sağ tarafının tamamında his kaybı yaşadı.

'YATAĞA BAĞIMLIYIM'

Phing Facebook'ta "Şu anda vücudumun yarısını kullanamıyorum," yazdı. "Bunu size söylüyorum çünkü birçok kişi bana sordu. Bunu masajı gerçekten seven herkes için bir ders olarak bırakmak istiyorum. İyileşeceğim. Çok fazla ağrım var. Şimdi çalışmak istiyorum ama şu anda sadece doğru zamanı bekliyorum. Sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür ederim. Sohbetlere cevap vermek istiyorum, herkesin yorumlarına cevap vermek istiyorum ama yapamıyorum. Sürekli kramplarla hareket ediyorum. Yatağa bağımlıyım ve kendime engel olamıyorum. Tüm cesaretlendirmeniz için teşekkür ederim."

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Bir süre şiddetli ağrılarla savaşan Phing Chyada'nın boyun yaralanmalarıyla ilgili komplikasyonlar sonucu komaya girdikten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Doktorlar boynunda ciddi bir fıtık olduğunu fark ettiğinde, genç şarkıcıya yardım etmek için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu.

Phing Chyada'nın trajik sonu, Tayland'daki birçok doktor için bir uyarı niteliğindeydi ve artık ağrıyı hafifletmek için boyun kütletme masajının potansiyel olarak ölümcül riskleri konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Anahtar Kelimeler:
masaj
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