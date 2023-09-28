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Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı güzelliğiyle büyüledi! Anne-kız rol arkadaşı çıktı

28.09.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in kızı da kendisi gibi ünlü oyuncu çıktı. Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

Aldatmak dizisinin başrol oyuncusu Vahide Perçin dizide Güzide rolüne hayat veriyor. Daha önce bir evlilik yapan Vahide Perçin'in kızı da hem annesi hem de babası gibi oyuncu olmayı tercih etti. Anne-kızın bir dönem aynı dizide rol aldığını görenler şaştı kaldı.

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Vahide Perçin'in meslektaşı eski eşi Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızları Alize Gördüm de annesi ve babasının yolundan giderek oyuncu olmayı seçti. Alize Gördüm, annesi Vahide Perçin ile aynı dizide rol aldı.

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Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden dünyaya gelen tek çocukları olan Alize Gördüm, 1994 yılında İstanbul'da doğdu.

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29 yaşındaki Alize Gördüm; Kalbim Ege'de Kaldı, İzmir Çetesi, Beyaz Karanfil, Zeytin Tepesi, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın kızı Nergisşah'a hayat veren Alize Gördüm, annesiyle aynı dizide rol almıştı.

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Lisans eğitimini psikoloji üzerine yapan Alize Gördüm, anne ve babasının izinden giderek oyunculuk yapmayı seçti.

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Alize Gördüm'ün duru güzelliğ görenleri kendisine hayran bıraktı.


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