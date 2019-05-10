Aldığınız çilekler tatlı değilse yapmanız gereken şey çok basit

Kokusuna aldanıp satın aldığınız çileklerin tatsız olduğunu anlayınca hayal kırıklığına kapılmayın. Onun da çözümü var!

Şekersiz ve tatsız çileklerin bir nebze olsun tadını yerine getirmek için öncelikle çilekleri ikiye bölün. Cam kavanozun içine koyduğunuz çileklerin üzerine dilediğiniz miktarda pudra şekeri serpiştirin. Kavanozun ağzını kapatıp çilekler az bir miktar sulanana kadar bekletin.

Diğer bir yöntem ise; şeker ve limonla bekletmektir. Bunun için yine çilekleri ortadan ikiye bölün. Üzerine dilediğiniz miktarda toz şeker serpin, ardından üstüne 1 çay kaşığı limon suyunu da ekleyip kavanozun ağzını kapatın. Kavanozu çalkalayın ve çilekler yumuşayıncaya kadar bu şekilde bekletin. Afiyet olsun...

