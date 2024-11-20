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'Aldım', 'verdim', 'kabul ettim' gibi söylemlerle pozitif inançlarda bulunanların sosyal medyada artmasıyla o kelime de popülerliğini arttırdı... Yılın kelimesi seçildi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.11.2024 17:34
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Cambridge Sözlüğü, 2024 yılı için yılın kelimesini açıkladı. Wellness trendinin etkisiyle popülerleşen bu kelime, ünlülerin başarılarını paylaşmalarıyla ana akım medyada yaygınlaştı. 777 olarak da bilinen 'manifest' yılın kelimesi seçildi. Cambridge Sözlüğü, 'manifest'in web sitesinde 130 bin kez arandığını belirtirken, uzmanlar ise kelimenin gerçekçi olmayan beklentiler yaratabileceğine dikkat çekti.

'Aldım', 'verdim', 'kabul ettim' gibi söylemlerle pozitif inançlarda bulunanların sosyal medyada artmasıyla o kelime de popülerliğini arttırdı... Yılın kelimesi seçildi!

"Manifest etmek", bir kişinin istediği hedeflere ulaşmak için zihinsel olarak bu hedefleri belirleyip, onlara odaklanarak bunları hayatına çekme süreci olarak kullanılır.

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İngilizce konuşan ülkeler ve İngilizce öğrenenler tarafından yaygın olarak kullanılan Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı. Geleneksel olarak belirlenen yılın kelimesi dünyaca ünlü isimlerin de desteklediği wellness (iyi yaşam) trendinin etkisiyle 'manifest' olarak açıklandı.

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BÜYÜK POPÜLARİTE KAZANDI

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, ‘manifest’ kelimesinin 2024 yılı itibarıyla büyük bir popülarite kazandığını ve sözlük web sitesinde 130 bin kez arandığını belirtti. Nichols, bu kelimenin anlamının zaman içinde nasıl değişebileceğine dikkat çekerek, sosyal medyanın ve pop kültürünün etkisini vurguladı.

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GERÇEKÇİ OLMAYAN BEKLENTİLER İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI...

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Sander van der Linden ise zenginlik, aşk ve güç 'manifest' etmenin bilimsel bir temeli olmadığını ve bunun gerçekçi olmayan beklentiler ile hayal kırıklıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Başlangıçta kişisel gelişim topluluğu ve sosyal medyada popüler hale gelen kelime, şarkıcı Dua Lipa, Olimpik jimnastikçi Simone Biles ve İngiltere forveti Ollie Watkins gibi ünlülerin 2024'te başarılarını nasıl ortaya koyduklarını paylaşmalarıyla ana akım medyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Milyonlarca gönderi ve videoda 'manifest' etiketi kullanıldı.

(DHA)

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sosyal medya hedef yaşam
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