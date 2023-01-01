Alec Baldwin 8. kez baba olmuştu! Kıvrımlı güzel Ireland Baldwin hamile olduğunu açıkladı

Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin kürtaj yasası gündemdeyken yaptığı itirafla dikkat çekmişti. 26 yaşındaki model, yıllar önce tamamen bilinçsiz olduğu bir anda tecavüze uğradığını açıklamıştı.

Bu olaydan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söylemişti. Zor günleri geride bırakan güzel isim müzisyen RAC ile aşk yaşıyor.

Hamile olduğunu açıklayan Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaştı.

Ireland Baldwin'in babası Alec Baldwin kısa süre önce 8. kez baba olmuştu.



