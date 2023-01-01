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  4. Alec Baldwin 8. kez baba olmuştu! Kıvrımlı güzel Ireland Baldwin hamile olduğunu açıkladı

Alec Baldwin 8. kez baba olmuştu! Kıvrımlı güzel Ireland Baldwin hamile olduğunu açıkladı

01.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin, anne olacağını duyurdu. İlk çocuğunu bekleyen Baldwin, bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaştı.

Alec Baldwin 8. kez baba olmuştu! Kıvrımlı güzel Ireland Baldwin hamile olduğunu açıkladı

Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin kürtaj yasası gündemdeyken yaptığı itirafla dikkat çekmişti. 26 yaşındaki model, yıllar önce tamamen bilinçsiz olduğu bir anda tecavüze uğradığını açıklamıştı.

Bu olaydan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söylemişti. Zor günleri geride bırakan güzel isim müzisyen RAC ile aşk yaşıyor.

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Hamile olduğunu açıklayan Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaştı.

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Ireland Baldwin'in babası Alec Baldwin kısa süre önce 8. kez baba olmuştu.


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