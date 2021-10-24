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Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin ölen yönetmenle ilgili paylaşım yaptı

24.10.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin babasının yaşadıkları sonrasında bir paylaşım yaptı. Film çekimleri sırasında set ekibinden 2 kişiyi yanlışlıkla vuran babasıyla ilgili yorum yapmamaya çalışan güzel model bakın ne dedi.

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin ölen yönetmenle ilgili paylaşım yaptı

ABD’li tanınmış aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında set ekibinden 2 kişiyi vurması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Baldwin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "trajik bir durum" değerlendirmesinde bulunmuştu. Yapılan soruşturmanın ardından silahtaki merminin gerçek olduğu açıklanmıştı.

Bu gelişmeler devam ederken Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'in ne yorum yapacağı merak ediliyordu. Ünlü model ilk açıklamasında "Sevgilerim ve desteğim Halyna Hutchins'in ailesine ve arkadaşlarına gidiyor. Joel Souza'ya iyileştirici düşünceler gönderiyorum. Keşke bugün babama daha sıkı sarılabilseydim" dedi.

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Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla tanınan ünlü model ölen yönetmen Halyna Hutchins'in çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

Ekran Alıntısı

Bu paylaşımda yazılanlar şöyleydi: "Bugün sette öldürülen Halyna Hutchins tarafından çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıyorum. Gökyüzünün bu güzel fotoğrafını 10 gün önce setinde çekti. Hikâye ilerledikçe, kusur ve suçlama hakkında bir sürü parmakla işaret edip bağıranların olacağından eminim ama kimsenin işe gidip kazara meslektaşını öldürmek istemediğini hatırlamaya çalışın. Kimse arkadaşını bir kazada kaybetmek istemez. Bu millet yas tutuyor ve ne olduğu hakkında soruşturma için zaman olacak. Ama şimdilik, bizden biri öldü ve bizimkilerden biri, dolaylı da olsa kazara bu ölüme neden oldu. Nefes almaya ve şefkatli olmaya çalışın ve sevdiklerinize sımsıkı sarılın."

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Anahtar Kelimeler:
Ireland Baldwin
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