Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

63 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın setinde kazayla katil oldu.

Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ı öldürdü, filmin yönetmeni Joel Souza'yı da yaraladı.

Polis sorgusu sonrasında serbest bırakılan Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve Baldwin verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı.

Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti.

Yardımcı yönetmen ise ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi. Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni Hannah Gutierrez, sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e verdi.

GERÇEK MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Alec Baldwin'in ateşlediği silahtan çıkan 'gerçek mermi' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın göğsüne isabet etti. Hutchins'in arkasında bulunan yönetmen Joel Souza omzundan yaralandı.

Aktör kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.



