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Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

23.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında kurusıkı silahla kazara görüntü yönetmenini öldürmüş, filmin yönetmenini de yaralamıştı. Olayın ardından açıklama yapan Baldwin, trajedi nedeniyle büyük "kalp kırıklığı" yaşadığını ifade etmişti. Yapılan incelemeler sonucunda da Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı. Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti.

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

63 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın setinde kazayla katil oldu.
Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ı öldürdü, filmin yönetmeni Joel Souza'yı da yaraladı.

Polis sorgusu sonrasında serbest bırakılan Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve Baldwin verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı.

Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti.

Yardımcı yönetmen ise ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi. Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni Hannah Gutierrez, sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e verdi.

GERÇEK MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Alec Baldwin'in ateşlediği silahtan çıkan 'gerçek mermi' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın göğsüne isabet etti. Hutchins'in arkasında bulunan yönetmen Joel Souza omzundan yaralandı.

Film setindeki korkunç ölümle ilgili Alec Baldwin'den ilk açıklamaFilm setindeki korkunç ölümle ilgili Alec Baldwin'den ilk açıklama

Aktör kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.

Film setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü


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