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Alef dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları! Alef hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Alef nasıl izlenir?

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2020 01:11 | Son Güncelleme

BluTV ve FX’in ortak projesi Alef dizisi 10 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaştığı, May Prodüksiyon tarafından BluTV ve FX için hazırlanan, yeni dizi Alef'te cinayet büro dedektiflerini canlandıran İmirzalıoğlu ve Taylan, gizemli bir cinayeti araştırıyor. Peki Alef dizisi ne zaman başlıyor? Alef hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Alef'in konusu, yayın tarihi,oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı.

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

ALEF HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alef'in 1. ve 2. bölümü Blu TV ve FX TV'de 10 Nisan Cuma akşamı 21.30'da aynı anda yayınlanacak. Alef bu haftaya özel iki bölüm peş peşe yayınlanacak. FX'te sansürlü olarak yayınlanacak dizinin sansürsüz versiyonunu izlemek isteyenler ise BluTV'den izleyebilecek.
alef
Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralıyor. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

Her sır sahibini yakar. Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği ilk dizi olan Alef, 10 Nisan Cuma günü saat 21:30'da BluTV'de!

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Kemal ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Settar karakterleri hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektiftir. İstanbul’da işlenen esrarengiz cinayetleri çözmek için aldıkları görev onları bir araya getirir. Dedektifler ancak kendi deneyim ve bilgilerini birleştirirlerse vakayı çözebileceklerdir.

ALEF1

Karşılarındaki seri katilin cinayet motivasyonlarını çözmeye çalışırken kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın eşiğinde bulurlar. Bu zorlu yolculukta açılacak kapılar hem Kemal’in hem Settar’ın kendi iç dünyalarında
alef1saklı kalan acılarını da açığa çıkaracaktır.

Kemal ve Settar her cinayet vakasında aynı işaretle karşılaşır. Katil, adeta kendisiyle birlikte bir sırrın açığa çıkmasını istemekte ve geriye ipuçları bırakmaktadır. Ancak bu gizemli ipuçları, sıradan cinayet vakalarını açıklayan yöntemlerle çözülememektedir. Melisa Sözen’in canlandıracağı Yaşar, Kemal ve Settar ile birlikte bu gizemli ipuçlarının peşine düşecektir.

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