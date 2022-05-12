Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün, Instagram hesabında yaptığı paylaşım sonrası günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Sevgilisinden evlilik teklifi alan başarılı oyuncu, bir kez daha adından söz ettirdi. Vatandaşlar, Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün ve sevgilisi Doktor Doğaç evleniyor mu? Doktor Doğaç kimdir? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı.

ALEMİN KIRALI'NIN AHSEN'İ YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün 1995 yılında doğdu.

Yağmur Ün Üsküdar’da okuduğu ticaret lisesini bitirmesinin ardından yüksek okulda eğitim gördü.

1999 yılından beri birçok dizi ve yapımda rol alan başarılı oyuncu, 1,62 cm metre boyundadır.

YAĞMUR ÜN VE SEVGİLİSİ DOKTOR DOĞAÇ EVLENİYOR MU?

Yağmur Ün bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşıyor.

26 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını vurgulayan bir paylaşı yaparak, fotoğrafa "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" notunu düştü.

"Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, ise "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin" diyerek eğlenceli bir paylaşım yaptı.

DOKTOR DOĞAÇ KİMDİR?

‘Dr.Dodo’ ismiyle tanınan Doktor Doğaç Ergezen Acil Servis doktorudur.

Doğaç Ergezen'in Instagram kullanıcı adı @dr.dogac'tır.

Doğaç Ergezen'in Instagram'da 126 bin takipçisi vardır.

