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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir Dua Lipa'ya benzetilince... "Müge Anlı saati..."

28.11.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir'in son hali dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir sosyal medyada bu benzetmeyi ti'ye alarak Müge Anlı izlediğini paylaştı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir Dua Lipa'ya benzetilince... "Müge Anlı saati..."

Kadrosunda Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin yer aldığı ve 2011-2013 yılları arasında oldukça popüler olan Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir'in son hali sık sık gündem oluyor.

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Şimdilerde 23 yaşında olan Demir paylaşımlarıyla dünyaca ünlü seksi şarkıcı Dua Lipa'ya benzetiliyor.

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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir son olarak bu benzetmeyi ti'ye aldı. Ev halini paylaşan Birsu Demir sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Dua Lipa'nın Müge Anlı saati başladı" dedi.

Ekran Alıntısı

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