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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir göğüs dekolteli paylaşımıyla dikkat çekti

29.01.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle akıllara kazınan Birsu Demir'in değişimi dudak uçuklatmıştı. Son haliyle dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Demir, dekolteli pozu ile mest etti.

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir göğüs dekolteli paylaşımıyla dikkat çekti

Bir dönemin çocuk oyuncularından olan Birsu Demir, başrollerinde Şafak Sezer ve Oya Başar'ın yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben rolüyle hafızalara kazındı.

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Yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakan Birsu Demir, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetildi.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Birsu Demir, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

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Son olarak imaj yenileyen ve kahkül modasına uyan 22 yaşındaki oyuncu, şimdilerde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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DEKOLTELİ POZUYLA GÜNDEME GELDİ

Verdiği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Birsu Demir, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

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Birsu Demir, son olarak dekolteli pozu ile gündeme geldi. Turuncu elbisesi ile konserin yolunu tutan Demir'in o pozu, sosyal medyayı salladı.

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Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir
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