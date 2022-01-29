Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir göğüs dekolteli paylaşımıyla dikkat çekti

Bir dönemin çocuk oyuncularından olan Birsu Demir, başrollerinde Şafak Sezer ve Oya Başar'ın yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben rolüyle hafızalara kazındı.

Yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakan Birsu Demir, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetildi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Birsu Demir, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak imaj yenileyen ve kahkül modasına uyan 22 yaşındaki oyuncu, şimdilerde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

DEKOLTELİ POZUYLA GÜNDEME GELDİ

Verdiği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Birsu Demir, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Birsu Demir, son olarak dekolteli pozu ile gündeme geldi. Turuncu elbisesi ile konserin yolunu tutan Demir'in o pozu, sosyal medyayı salladı.





