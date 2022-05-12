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ALEMİN KRALI AHSEN'İ YUVADAN UÇUYOR! Yağmur Ün evleniyor mu? Yağmur Ün kiminle evleniyor? Yağmur Ün evlilik teklifi mi aldı?

12.05.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kralı dizisi ile tanınan oyuncu Yağmur Ün gündemde yer alıyor. Ün, bir süredir aşk yaşadığı doktor sevgilisi ile evlilik kararı aldı. Sevgilisinin evlilik teklifi alan ve bu teklifi kabul ettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç oyuncu Yağmur Ün "Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak" dedi. Peki Yağmur Ün kiminle evleniyor? Yağmur Ün'ün sevgilisi kimdir? İşte detaylar!

ALEMİN KRALI AHSEN'İ YUVADAN UÇUYOR! Yağmur Ün evleniyor mu? Yağmur Ün kiminle evleniyor? Yağmur Ün evlilik teklifi mi aldı?

Bir döneme damgasını vuran ve başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakterini oynayan ve sonrasında Haziran Gecesi, Yetim Gönüller, Göçebe, Keloğlu ve Söz gibi dizilerde rol alan Yağmur Ün, şu sırlarda özel hayatıyla gündem yer alıyor. Yağmur Ün sevgilisi doktor doğaç ile evlenme kararı aldı. Bu haber sonrası vatandaşlar Yağmur Ün'ün sevgilisini araştırmaya başladı. İşte merak edilen o ayrıntılar...

ALEMİN KIRALI'NIN AHSEN'İ YAĞMUR ÜN EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, 19 Nisan'da 982 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı. Kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ün, dün sevgilisinden evlilik teklifi aldı. "Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin. Bana 'evet' dedinin İngilizcesi neydi şeyh said yes gibi bir şeydi" diyerek eğlenceli bir paylaşım yaptı.

ALEMİN KRALI AHSEN'İ YUVADAN UÇUYOR! Yağmur Ün evleniyor mu? Yağmur Ün kiminle evleniyor? Yağmur Ün evlilik teklifi mi aldı?

Yağmur Ün ise Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" notunu düştü.

ALEMİN KRALI AHSEN'İ YUVADAN UÇUYOR! Yağmur Ün evleniyor mu? Yağmur Ün kiminle evleniyor? Yağmur Ün evlilik teklifi mi aldı?

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