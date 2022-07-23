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Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

23.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle herkes tarafından sevilen oyuncu Birsu Demir, değişimiyle adeta dudak uçuklattı. Büyüyen ve kocaman bir kız olan Birsu Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri şoke etti. İşte Birsu Demir'in inanılmaz değişimi...

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Bir dönem Türk televizyonlarını kasıp kavuran komedi dizisi Alemin Kralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle akıllara kazınan Birsu Demir, değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar sonraki değişimiyle adeta bambaşka biri haline dönüşen Birsu Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in de başrollerinde yer aldığı Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir, değişimiyle gündeme geldi.

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Dizide minik yaramaz bir kız çocuğunu canlandıran Birsu Demir'in o yıllardaki görüntüsüyle şu anki hali olay yarattı.

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Kocaman bir kadın olan Birsu Demir'in inanılmaz değişimi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Takipçileri Birsu Demir'in pozları sonrasında, "Sana ne olmuş böyle" ve "İnanılmaz güzelleşmişsin" tarzında yorumlarda bulundu.

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İşte Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir'in son hali;

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