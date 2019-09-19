Alerjik hastalara sonbahar uyarısı!

Solunum sistemi, burundan başlayarak geniz, bademcikler, nefes borusu, bronşlar ve akciğerlerden oluşur. Mevsim dönüşüyle birlikte görülen yaprak dökülmeleri, yağışlarla birlikte küf sporları ve yabani ot polenlerinde artış yaşanması ve tozların çoğalması gibi değişimler solunum sistemini etkiler. Fakat ev ve diğer yaşam alanlarında yapılacak bazı değişiklikler alerjilerden korunmayı mümkün kılabilir.

TIKANIKLIK BURUN ALERJİSİNİN BELİRTİSİ OLABİLİR

Soluduğumuz hava öncelikli olarak burun kanalları tarafından karşılandığı için mevsim geçişlerinde alerji sorunları baş gösterebilir. Toplumda en sık görülen hastalıklardan biri olan burun alerjilerine, alerjik rinit ismi verilir. Su gibi devamlı burun akıntısı, burunda tıkanıklık, kaşıntı ve hapşırma nöbetleriyle kendini gösteren bu hastalık, özellikle nemli ve rüzgarlı havalarda artan polen miktarıyla daha da artabilir.

SONBAHAR ALERJİLERİNE DİKKAT EDİN

Havanın soğumasıyla birlikte yağışlar, nemle birlikte küf sporları ve yabancı ot polenleri artar. Ağustos sonundan kasım ortasına kadar devam eden bu polenler, sonbahar alerjilerinde önemli rol oynar. Hastada ani ve havlar tarzda öksürük, nefes alıp vermede ötme, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetler bulunuyorsa, alt solunum yolu alerjilerinden şüphelenilmelidir. Şikayetler eğer her yıl tekrarlıyorsa, ailenin diğer fertlerinde alerjinin olup olmadığı, alerji testi yapılarak kesin tanı ile doğrulanmalıdır.