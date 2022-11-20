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ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

20.11.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES/3 başvuruları 30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında alındı. 20 Kasım 10.15 itibarıyla adaylar, ALES/3 oturumuna katılım sağlayacak. Bununla birlikte ALES/3 sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı ve sınavın kaçta başlayıp biteceği araştırılmaya başlandı. Peki ALES/3 ne zaman, saat kaçta? İşte ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için beklenen gün geldi. Akademik kariyer hedefleyen adaylar ALES/3 oturumuna katılım sağlayacak. ALES, senede 3 defa düzenleniyor. Peki ALES/3 ne zaman, saat kaçta? İşte ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

ALES 3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3), 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

Saat 10.15'te başlayacak olan ALES/3 oturumunda adaylara 150 dakika süre verilecek.

ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

ALES/3 sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet adresinden alınıyor. ALES/3 sınav giriş belgesi için, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine tıklayın. ÖSYM adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılıyor.

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