ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için beklenen gün geldi. Akademik kariyer hedefleyen adaylar ALES/3 oturumuna katılım sağlayacak. ALES, senede 3 defa düzenleniyor. Peki ALES/3 ne zaman, saat kaçta? İşte ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı!

ALES 3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3), 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

Saat 10.15'te başlayacak olan ALES/3 oturumunda adaylara 150 dakika süre verilecek.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

ALES/3 sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet adresinden alınıyor. ALES/3 sınav giriş belgesi için, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine tıklayın. ÖSYM adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılıyor.

