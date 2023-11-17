ALES ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınavı kaç soru ve kaç dakika? ais.osym.gov.tr ile sınav giriş belgesi sorgulama

ALES/3 sınavının kaç soru ve kaç dakika olduğu merak ediliyor. Yüksek lisans yapmak için 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebiliyorlar. İşte ALES/3 2023'e dair merak edilen soruların yanıtları...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.





