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ALES ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınavı kaç soru ve kaç dakika? ais.osym.gov.tr ile sınav giriş belgesi sorgulama

17.11.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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ALES/3 sınavının detaylarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. ÖSYM tarafından organize edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans eğitimi alma hayali kuran üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınavı kaç soru ve kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ALES/3 sınavının kaç soru ve kaç dakika olduğu merak ediliyor. Yüksek lisans yapmak için 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebiliyorlar. İşte ALES/3 2023'e dair merak edilen soruların yanıtları...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

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ALES SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

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ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.

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