ALES SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: ALES 2 sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM'den son dakika açıklaması

ALES 2 sonuçları, sınava giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 20 Ağustos Pazar günü yapılan ALES sınavının ardından değerlendirme sürecine geçildi. ALES 2 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuc.osym.gov.tr ALES sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

ALES SONUÇLARI BELLİ OLDU

ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM'en yapılan açıklama:

"20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES sonuçları, sınava giren adaylar tarafından T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler.





