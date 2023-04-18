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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES açıklanma tarihini duyurdu! Heyecanla bekleniyor

18.04.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınava katılan tüm adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. ÖASYM ALES açıklanma tarihini duyurdu. İşte tüm detaylar...

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES açıklanma tarihini duyurdu! Heyecanla bekleniyor

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı tezli yüksek lisansa, akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) ve doktoraya başvururken kullanılıyor. 12 Nisan'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM 2023/1 ALES sınav sonuçları Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS 1

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.

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