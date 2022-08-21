ALES soru yorumları! ALES/2 zor muydu? Süre yetti mi?

ALES sınavları üç oturumda gerçekleşiyor. 21 Ağustos tarihinde yani bugün ALES/2 sınavı yapıldı. 150 dakika süren bu sınavda süre yetti mi? merak konusu oldu. 50 Matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan sınavdan çıkan adaylar sınav ile ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı.

“ÇOK PARAGRAF SORUSU VARDI”

Adaylar 50 sorudan oluşan Türkçe bölümünde çok fazla paragraf sorularının yer aldığını bu sebeple süreyi yetiştirmekte zorluk yaşadıklarını paylaştılar. KPSS sınavına giren adaylar ise ALES'in KPSS'ye göre çok daha kolay olduğunu belirtti.



