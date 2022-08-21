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ALES soru yorumları! ALES/2 zor muydu? Süre yetti mi?

21.08.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyenlerin katıldığı ALES sınavlarının ikincisi bugün gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav soruları hakkında fikirlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. 2022 ALES/2 sınavı ile ilgili yorumlar…

ALES soru yorumları! ALES/2 zor muydu? Süre yetti mi?

ALES sınavları üç oturumda gerçekleşiyor. 21 Ağustos tarihinde yani bugün ALES/2 sınavı yapıldı. 150 dakika süren bu sınavda süre yetti mi? merak konusu oldu. 50 Matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan sınavdan çıkan adaylar sınav ile ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı.

“ÇOK PARAGRAF SORUSU VARDI”

Yeni Proje - 2022-08-21T131415.285

Adaylar 50 sorudan oluşan Türkçe bölümünde çok fazla paragraf sorularının yer aldığını bu sebeple süreyi yetiştirmekte zorluk yaşadıklarını paylaştılar. KPSS sınavına giren adaylar ise ALES'in KPSS'ye göre çok daha kolay olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sınav ALES Matematik ales 2 türkçe
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