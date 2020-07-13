Alessandra Ambrosio denizde çocuklar gibi eğlendi

Hafta sonunu çocuklarıyla Malibu'da denizin tadını çıkararak geçiren ünlü model kusursuz fiziği ile nefes kesti.

39 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği olan Alessandra Ambrosio, vücudunu saran kırmızı bikinisiyle adeta 'hala en güzel melek benim' dedi.

ALESSANDRA AMBROSİO KİMDİR?

Alessandra Ambrosio, 11 Nisan 1981 yılında Brezilya Erexim’de dünyaya geldi. Küçükken görünüşünden hiç de memnun olmayan model, 11 yaşındayken ameliyatla kulaklarını yapıştırdı. Modellikle çok genç yaşta tanışan Alessandra Ambrosio, 1996 yılında Elite Model Ajansı’nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı. Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı’yla çalışmak üzere bir kontrat imzaladı.

Modelin üstlendiği ilk önemli iş, Elle Dergisi'nin Brezilya baskısının kapağı için poz vermesi oldu. Ününü yavaş yavaş arttırmaya başladı ve 2000 yılında Guess markası, modeli sonbahar koleksiyonunu tanıtmak için kullanmaya karar verdi. Guess, Victoria's Secret ve Next gibi markaların modelliğini yapan Ambrosio'nun tüm dünyada ün kazanması, her yıl Aralık ayında düzenlenen Victoria’s Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstermeye başlamasıyla gerçekleşti.

Victoria’s Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve 2004 yılında baş model oldu.

