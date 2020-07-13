MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alessandra Ambrosio denizde çocuklar gibi eğlendi

Alessandra Ambrosio denizde çocuklar gibi eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Brezilya model Alessandra Ambrosio, hafta sonunu Malibu'da geçirdi.

Hafta sonunu çocuklarıyla Malibu'da denizin tadını çıkararak geçiren ünlü model kusursuz fiziği ile nefes kesti.

BGUS_1960886_009

39 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği olan Alessandra Ambrosio, vücudunu saran kırmızı bikinisiyle adeta 'hala en güzel melek benim' dedi.

BGUS_1960886_003

ALESSANDRA AMBROSİO KİMDİR?

Alessandra Ambrosio, 11 Nisan 1981 yılında Brezilya Erexim’de dünyaya geldi. Küçükken görünüşünden hiç de memnun olmayan model, 11 yaşındayken ameliyatla kulaklarını yapıştırdı. Modellikle çok genç yaşta tanışan Alessandra Ambrosio, 1996 yılında Elite Model Ajansı’nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı. Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı’yla çalışmak üzere bir kontrat imzaladı.

Modelin üstlendiği ilk önemli iş, Elle Dergisi'nin Brezilya baskısının kapağı için poz vermesi oldu. Ününü yavaş yavaş arttırmaya başladı ve 2000 yılında Guess markası, modeli sonbahar koleksiyonunu tanıtmak için kullanmaya karar verdi. Guess, Victoria's Secret ve Next gibi markaların modelliğini yapan Ambrosio'nun tüm dünyada ün kazanması, her yıl Aralık ayında düzenlenen Victoria’s Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstermeye başlamasıyla gerçekleşti.

Victoria’s Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve 2004 yılında baş model oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken... Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...
Tatil alışkanlığı değişti! 'Yazın çoğunu...'Tatil alışkanlığı değişti! 'Yazın çoğunu...'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Bergüzar Korel: Kaygı dolu hamilelik yaşadım

'Fiziksel ve psikolojik acılar yaşadım'

Elvis Presley'nin torunu intihar etti

Efsane ismin torunu intihar etti!

Yıldız Tilbe Ayasofya açıklaması yaptı! Twitter'dan paylaştı

Yıldız Tilbe Ayasofya açıklaması yaptı! Twitter'dan paylaştı

Charlize Theron ve Chrissy Teigen'dan Gaziantep baklavasına övgü

Baklava aşkı! Gaziantep'i övdüler...

Survivor finalistleri özel jetle İstanbul'a geliyor! Acun Ilıcalı uçaktan canlı yayın yaptı!

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.