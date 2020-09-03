Alessandra Ambrosio huzursuz ruhunu böyle sakinleştirdi

Yaz sezonunun büyük bir kısmını Malibu'da geçiren eski Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, bir süredir Maldivler'de tatil yapıyor.

Ambrosio, geçtiğimiz günlerde Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Anja'nın 12. yaş gününü kutlamak için tüm ailesiyle Maldiv adalarındaki bir tatil köyüne gitmişti.



Ünlü model, bikinili pozlarını sosyal medya hesabına ekledi.

"OKYANUS, HUZURSUZ RUHUMU SAKİNLEŞTİRİYOR"

Alessandra Ambrosio, beyaz bikisiniyle verdiği fotoğrafına "Okyanus, huzursuz ruhumu sakinleştiriyor" notunu düştü.

Ambrosio, bir başka paylaşımında da "Denizi kokla ve gökyüzünü hisset. Bırak ruhun uçsun" ifadelerini kullandı.

Alessandra Ambrosio'nun fotoğrafları hayranlarından yoğun ilgi gördü.

