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Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen tatili

09.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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2020'nin ilk aylarından itibaren hemen hemen her gününü Miami'de plajda değerlendiren model Alessandra Ambrosio Brezilya'ya gitti. Burada hem tatilini sürdüren hem de işlerini halleden Ambrosio, arkadaşlarıyla birlikte sahilde objektif karşısında poz verirken görüntülendi.

Victoria's Secret'ın eski modellerinden Alessandra Ambrosio, rotayı memleketi Brezilya'ya çevirdi.

TATİL VE İŞ BİR ARADA

Ambrosio, burada hem ailesiyle birlikte vakit geçirip, tatil yapıyor hem de işlerini hallediyor. Bir süre önce kendi plaj giyimi markasını kuran 39 yaşındaki model, önceki gün Florianopolis'te kendisine eşlik eden model arkadaşlarıyla birlikte tanıtım için kamera karışına geçti.

Alessandra Ambrosio'nun iş insanı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları da o esnada oradaydı.

Ambrosio, çekim sona erdikten sonra eşyalarını toplayıp kızı ve oğlu ile birlikte oradan ayrıldı.

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