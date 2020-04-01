MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alessandra Ambrosio vitamin depoladı

Alessandra Ambrosio vitamin depoladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendisini evde karantinaya alan Alessandra Ambrosio, bahçesinde bikiniyle güneşlendiği anları yayınladı. Ambrosio'nun "Vitamin" notunu düştüğü paylaşımlar takipçilerinden büyük ilgi gördü.

38 yaşındaki Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2631243_e943c439d998a419a9a2014d3d7c5f05_640x640

Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Ambrosio, bahçesinde güneşlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

2631243_d3538eb80db3fa4fe6d1ccaaf39a174e_640x640

Bütün gününü evde çocuklarıyla birlikte geçiren Ambrosio, paylaşımına "Vitamin" notunu düştü.

2631243_80e0691f4e042055bab01d72c2e0cf1d_640x640

Alessandra Ambrosio'nun paylaşımları takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

2631243_fac032468d64207b0f601d1c6c52e445_640x640

Öte yandan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, yakın zamanda Türkiye'de gerçekleşmesi beklenen 'Dosso Dossi Fashion Show'u da etkilemişti.

2631243_35dea5a9974c7d609cc835936df7fb7e_640x640
Brezilyalı modelin baş model olacağı moda etkinliği, salgın nedeniyle iptal edilmişti.
2631243_fb056a2abd41ba6dde01b18bf7d7c2e2_640x640

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
'Yatağımın başı da gerçek''Yatağımın başı da gerçek'
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alessandra ambrosio, karantina,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya koronaya yenildi! Virüsü hastanede mi kaptı?

Kurtlar Vadisi oyuncusu koronaya yenildi! Virüsü hastanede mi kaptı?

Aleyna Tilki: Yatağımın başı da gerçek

'Yatağımın başı da gerçek'

Alişan'ın yatırımları hız kesmiyor! Bu defa o sektöre girdi

Alişan'ın yatırımları hız kesmiyor! Bu defa o sektöre girdi

Esra Dermancıoğlu'nun karantina pişmanlığı: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım!

Karantina pişmanlığı: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım!

Emily Ratajkowski perdenin arkasına geçip çıplak poz verdi

Perdenin arkasına geçip çıplak poz verdi

Acı haber almıştı! Ailesi karantinada olan Pınar Deniz'den haber var!

Acı haber almıştı! Pınar Deniz'den haber var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.