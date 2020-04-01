Alessandra Ambrosio vitamin depoladı

38 yaşındaki Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Ambrosio, bahçesinde güneşlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Bütün gününü evde çocuklarıyla birlikte geçiren Ambrosio, paylaşımına "Vitamin" notunu düştü.
Alessandra Ambrosio'nun paylaşımları takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Öte yandan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, yakın zamanda Türkiye'de gerçekleşmesi beklenen 'Dosso Dossi Fashion Show'u da etkilemişti.
Brezilyalı modelin baş model olacağı moda etkinliği, salgın nedeniyle iptal edilmişti.
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