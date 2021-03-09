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Alev Alev 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'den Cemre'yi şaşırtan boşanma hamlesi

09.03.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 18. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cemre ile Çelebi'nin boşanma davasının görüldüğü tanıtımda Çelebi, boşanmak istediğini söyleyerek herkesi şoke ediyor. Cemre ile Ozan'ın yakınlaşması dikkat çekerken, Ali'nin Antalya'ya gitme teklifi Çiçek'i zor durumda bırakıyor. Zeyno'nun mahalleye geri döndüğünü gören Ömer büyük bir şaşkınlık yaşarken, Ali ve Atlas arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Çiçek'in seçimi merak konusu oluyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 18. yeni bölümüyle 11 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi, Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağlamıştır. Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, el birliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar.

Alev Alev (3)

Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez.

Alev Alev (4)

Rüya, Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir.

Alev Alev (5)

Çelebi, Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır.

Alev Alev (6)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Demet Evgar
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