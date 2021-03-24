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Alev Alev 20. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de Cemre Çelebi'nin bilgilerinin peşinde!

24.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 20. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Heyecanın giderek yükseldiği sahnede Ozan'dan aldığı notun üzerine Cemre, Çelebi ve Dursun Yaman'ın planladığı kaçakçılık sevkiyatının peşine düşüyor. Cemre'nin bir bilgiye ulaşmak için çalışma odasını araştırdığı anlarda Çelebi'nin eve gelmesi gerilimi artırırken akıllara, "Cemre, Çelebi'ye yakalanacak mı?" sorusunu getiriyor. İşte Alev Alev yeni bölümde yaşanacaklar.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 20. yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur.

Alev Alev (1)

Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

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İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler.

Alev Alev (4)

Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
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