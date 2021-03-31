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  4. Alev Alev 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cemre'den çarpıcı sözler: Bir adamın sevgiyi bahane ederek beni katletmesini istemiyorum

Alev Alev 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cemre'den çarpıcı sözler: Bir adamın sevgiyi bahane ederek beni katletmesini istemiyorum

31.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 21. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çelebi'nin öfkeli halinin korku dolu anlara sahne olduğu tanıtımda Cemre'nin herkesin içinde yaptığı etkileyici konuşma dikkat çekiyor. Aşk hakkında çarpıcı sözler söyleyen Cemre'nin, Çelebi'nin ona yaptıklarını herkese göstermesi büyük şaşkınlık yaratıyor. Eve polislerin gelmesi heyecanı giderek artırırken, "Cemre, Çelebi'den kurtulabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 21. yeni bölümüyle 1 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir.

Alev Alev (2)

Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur.

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Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur.

Alev Alev (4)

Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

Alev Alev (7)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
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