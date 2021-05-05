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Alev Alev 26. yeni bölüm 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre yaşadıklarını çektiği videoyla açıklıyor

05.05.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alev Alev dizisinin 26. yeni bölümünden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre'nin yaşadığı durumun izleyicileri derinden etkilediği sahnede Çelebi'nin korkusuyla yeniden saklanmak zorunda kalan Cemre, Rüya'nın sözleri üzerine sesini duyurmak için bir adım atıyor. Rüya'nın çektiği videoda yaşadıklarını anlatan Cemre'nin bu hamlesi ile neler olacağı merakla bekleniyor. Peki Alev Alev yeni bölümde neler olacak? İşte Alev Alev 26. bölüm özeti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 26. yeni bölümüyle 6 Mayıs Perşembe akşamı Show TV'de ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar.

Alev Alev (1)

Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür.
Alev Alev (3)

Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar.

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Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
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