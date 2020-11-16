Alev Alev 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi Cemre'yi yakaladı mı?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev 3. bölümüyle 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV'İN 2. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı Alev Alev'in 2. bölümünde Kızı Güneş'e çizdiği resimle birlikte mesaj bırakan Cemre, kızını alıp kaçabilmenin yolunu ararken, Cemre'nin hayatta olduğundan şüphelenen Çelebi, bir ipucu bulmak için harekete geçti.

Cemre'nin hayatı bambaşka bir yere savrulurken Rüya da sarnıçtaki yangından sonra hayatın hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşmış, bir yandan en yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da nişanlısı İskender'in gerçek yüzünü gördüğü için sarsılmıştı.

Üstelik herkesi sarnıca çağıran kişi olduğu için onlarca insanın ölümünün yükünü üzerinde hissediyordu. Herkesin ölü sandığı Çiçek ise gözlerini Tomris'in evinde açtı.

Tomris'in, "Kızımın yerine geç! Şimal ol!" teklifiyle hayatının şokunu yaşarken genç kadının yangından sonraki görüntüsünü gördüğü anlar seyircileri derinden etkiledi. Ciddi yanıkları olan ve tanınmaz hale gelen Çiçek'in hayatında, başta kendisi olmak üzere her şey sonsuza kadar değişmişti.