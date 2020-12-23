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Alev Alev 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de hastaneye kaldırılan Ömer'e ne oldu?

23.12.2020 02:38 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinin 8. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ömer'in hastaneye götürüldüğü heyecan dolu tanıtımda Rüya'nın üzgün hali izleyenleri derinden etkiliyor. Cemre ise akıl sağlığı raporunun çıktığını söyleyince Çelebi'den aldığı şaşırtıcı cevap karşısında sinirlerine hakim olamıyor. İskender, Tomris'e kendisini bıçaklayan kişinin Ali olduğunu söylerken, "Gerçek ortaya çıkacak mı?" sorusunun cevabı da büyük merak konusu oluyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 8. yeni bölümüyle 24 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Çiçek'in İskender tarafından alevlere itildiğini öğrendi. Korkunç gerçek karşısında sarsılan Ali, öfkesine hakim olamadı ve yaptığı planla İskender'i bıçakladı. Olanlar karşısında dehşete düşen Çiçek ise Ali'nin tutuklanmaması için elinden geleni yaptı. Cemre ve Rüya, evlerinde ilk kez ufak bir kutlama yaparken onları Ozan ve Ömer yine yalnız bırakmadı.

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Dördünün eğlenceli anları seyircilerin de yüzlerini güldürürken Rüya ile Ömer, birbirine olan hislerini giderek fark etmeye başladı. Ancak Cemre, Rüya, Ozan ve Ömer her şeyin yolunda gittiğini düşünürken, Çelebi gücünü kötüye kullanarak hamlelerini yapmaya devam etti. Ozan'ın evine vergi borcunun gelmesi üzerine Ömer, dostuna yardım edebilmek için tehlikeli bir adım attı. Borcu kapatabilmek için kumarhaneye giden Ömer, burada saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışan Ömer'i saldırganlar mahalleye kadar takip ederek omzundan yaraladı. Ömer'i yaralı halde bulan Rüya ise korku dolu anlar yaşadı. Cemre ise yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımı atarak akıl sağlığı raporu almak için heyet karşısına çıktı. Hayatını değiştirecek bu adımı atarken Çelebi de Cemre'nin o raporu alamaması için elinden geleni yaptı. Cemre'nin, heyet karşısına çıktığı final anları ise bölüme damgasını vurdu. Cemre, yaptığı duygu dolu ve çarpıcı konuşmayla izleyenleri derinden etkilemeyi başardı. Peki Çelebi'nin hamlelerine rağmen Cemre, heyetten akıl sağlığı raporunu almayı başarabilecek mi?

Alev Alev (4)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (5)

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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