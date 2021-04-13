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Alev Alev dizisi 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de İskender ve Çiçek tutuklanıyor!

13.04.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ozan'ın sürpriz evlilik teklifinin Cemre'yi şoke ettiği tanıtımda Çiçek, Bülent'in ölümünden sonra büyük bir panik yaşıyor. Polislerin araştırması gerilimi giderek artırırken, İskender ve Çiçek'in tutuklanması herkesi şoke ediyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 23. yeni bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir.

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Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır.

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Cemre kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır.

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Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
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