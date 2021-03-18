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Alev Alev dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Rüya ve Zeyno arasında gerilim yükseliyor

18.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev, her Perşembe yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Cemre ve Ozan arasındaki duygular canlanmaya başlamıştı. Peki Alev Alev'in yeni bölümünde ne olacak? İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Alev Alev dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Rüya ve Zeyno arasında gerilim yükseliyor

Her Perşembe saat 20:00'da yayınlanan Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cemre ve Ozan arasındaki duygular yeşermeye başlamıştı. Peki Alev Alev'in yeni bölümünde ne olacak? İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI (19. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ (18. BÖLÜM)

Alev Alev'in yayınlanan 18. bölümünde Çelebi, Yedikule'deki bütün dengelerin altüst olmasını sağlamıştı. Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika dahi kalmak istemeyen Ozan, el birliği ile evi boşaltmaya başlarken, yaşanan bu zor günler Cemre ve Ozan arasındaki duyguların da yeşermesini sağlar. Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya, Ömer'in yanına taşınır ve ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçer. Çelebi, Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini anlar ve yöntem değiştirir. Boşanma davasından ise hiç kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (19. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölümü için yayınanlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Alev Alev dizisi
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