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  4. Alev Alev'e Rüya ve Ömer'in öpüşme sahnesi damga vuracak! Alev Alev 11. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı!

Alev Alev'e Rüya ve Ömer'in öpüşme sahnesi damga vuracak! Alev Alev 11. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı!

19.01.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 11. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in dükkanına geldiği tanıtımda ikili birbirine olan duygularını artık gizleyemiyor. Romantik dakikaların yaşandığı anlarda Ömer, Rüya'yı öpüyor. Peki Alev Alev yeni bölümde neler olacak? İşte Alev Alev 11. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 11. yeni bölümüyle 21 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin karşısında uçurumun kenarına sürüklenen Tomris'in kurtulmak için tek şansını, Ozan, Ömer ve Rüya bir araya gelerek yaratır. Çelebi'ye karşı ellerine büyük bir fırsat geçmek üzeredir.

Alev Alev (2)

Hapisten çıkan Bülent, kendisine atılan iftiranın bedelini, Tomris ve Çiçek'e çok sert ödetmeye kararlıdır. İskender'in verdiği açık, Kayabeyli ailesini hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır. Rüya ve Ömer arasındaki aşk kıvılcımları ise büyülü bir anda, yangına dönüşecektir.

Alev Alev (3)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev (4)

Alev Alev 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tomris ve Çiçek'e Bülent şoku! Alev Alev 10. son bölümde neler oldu?Alev Alev 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tomris ve Çiçek'e Bülent şoku! Alev Alev 10. son bölümde neler oldu?

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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