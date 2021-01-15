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Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 14 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 15.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 14 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

14 Ocak 2021 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 14 Ocak Perşembe günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 14 Ocak 2021 Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

14 Ocak Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 14 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Babam Çok Değişti, Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı, Sol Yanım ve Vizontele Tubaa ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Fenerbahçe-Kasımpaşaspor maçı izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Sol Yanım dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler ekrana geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Vizontele Tuuba filmi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Alev Alev dizisi yayınlandı.

14 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 14 Ocak 2021 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 14 Ocak Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

14 Ocak Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • Fox TV ekranlarına gelen Mucize Doktor dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • ATV ekranlarına gelen Fenerbahçe-Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ise en çok izlenenler sırasında ikinci sırada yer aldı.
  • Show TV’nin fenomen haline gelen Alev Alev dizisi en çok izlenenler listesinde üçüncü sırayı aldı.
  • ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında dördüncü olarak yerini aldı.
  • Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber en çok izlenenler listesinde beşinci sıradan girdi.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Mucize Doktor, ikinci sırada Fenerbahçe-Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Alev Alev yerini aldı. Beşinci sıraya ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması yerleşti.

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