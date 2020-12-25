Reyting rekorları kıran Alev Alev’in uyarlandığı 2019 yapımı Netflix dizisi Le Bazar De La Charite’nin gerçek hikayesi!

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Deniz Çiçek’in rol aldığı dizi 8. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Üç farklı karakterdeki kadının bir yangınla birlikte kesişen hayatlarını konu alan dizi verdiği sosyal mesajlarla da gündemi belirlemeye devam ediyor. Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel olmadığını vurgulayan dizinin orijinal hikayesi de bir hayli ses getirmeyi başarmıştı. Sizler için orijinalinde ve Türkiye uyarlanmasında yer alan detayları araştırdık. Le Bazar De La Charite dizisi 26 Aralık 2019 tarihinde Netflix’te yayına girmiştir. Catherine Ramberg ve Karin Spreuzkouski’nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin tam Türkçe tercümesi ise Alevlerin Ardından’dır. Dizinin oyuncu kadrosunda The Intouchables (2011)'dan tanınan Audrey Fleurot, Days of Glory (2006)'nin başarılı oyuncusu Julie De Bona ve Camille Lou gibi isimler yer alıyor. Orjinal yapım ve Türkiye uyarlanmasındaki hikayenin başlangıcı aslında aynıdır. Çünkü ikisi de yaşanan bir yangın olayıyla başlıyor.

Le Bazar de la Charite (Alevlerin Ardından), 4 Mayıs 1897'de Paris'te Bazar de la Charite'de 126 kişinin hayatını kaybettiği yangına yani yaşanmış bir olaya dayanır. Düzenlenen etkinlikte çıkan yangını senato başkanı adayı olan sorunlu eşi Marc-Antoine de Lenverpre (Gilbert Melki) evliliğinden kaçmak için bir kurtuluş olarak görür. Etkinliği düzenleyen Adrienne de Lenverpe, yeğeni Alice de Jeansin, yakın sırdaşı ve hizmetçisi Rose Riviere’nın çıkan yangın sonucunda bütün hayatları bir anda değişir. Dizideki tüm olaylar bu üç kadının hayatları etrafında döner. Dizinin orijinali toplam 8 bölümünden oluşuyor ve her bölümün süresi 47-55 dakika arasında değişiyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanarak Netflix’e konu olan dizi büyük bir beğeniyle karşılandı. 1897 yılında Fransa’da yaşanan yangında çoğu aristokrat kadın olan 200 kişi de yaralanmış ve 126 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının bir kaza olduğuna inanılıyordu. Çıkan izdiham ve çıkış işaretlerinin bulunmaması nedeniyle vefat sayısı çok yükselmişti.