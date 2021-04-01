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Alev Alev yeni bölüm fragmanı! "Bir adamın sevgiyi bahane ederek beni katletmesini istemiyorum"

01.04.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 21. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Çelebi'nin öfkeli halinin korku dolu anlara neden olduğu tanıtımda Cemre'nin herkesin içinde yaptığı etkileyici konuşma oldukça dikkat çekiyor. Aşk hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Cemre'nin, Çelebi'nin ona yaptıklarını herkese göstermesi ise büyük şaşkınlık yaratıyor. Eve polislerin gelmesi heyecanı giderek artırırken, "Cemre, Çelebi'den kurtulabilecek mi?" sorusunun yanıtı herkes tarafından merakla bekleniyor.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı! "Bir adamın sevgiyi bahane ederek beni katletmesini istemiyorum"

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın baş rollerde oynadığı Alev Alev dizisi 21. yeni bölümüyle 1 Nisan Perşembe yani bu akşam ekrana gelecek.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV 21. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ALEV ALEV 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? ALEV ALEV 21. BÖLÜM ÖZET

Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NE OLDU? ALEV ALEV 20. BÖLÜM ÖZRT

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

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Alev Alev dizisi Demet Evgar Dilan Çiçek Deniz
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