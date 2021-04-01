Alev Alev yeni bölüm fragmanı! "Bir adamın sevgiyi bahane ederek beni katletmesini istemiyorum"

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın baş rollerde oynadığı Alev Alev dizisi 21. yeni bölümüyle 1 Nisan Perşembe yani bu akşam ekrana gelecek.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV 21. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ALEV ALEV 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? ALEV ALEV 21. BÖLÜM ÖZET

Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir.

Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur.

Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur.

Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NE OLDU? ALEV ALEV 20. BÖLÜM ÖZRT

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur.