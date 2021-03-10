Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Alexander Graham Bell ve yardımcısı Thomas Watson’un ilk telefon konuşmasının üzerinden 144 yıl geçti

Alexander Graham Bell ve yardımcısı Thomas Watson’un ilk telefon konuşmasının üzerinden 144 yıl geçti

Seray Üstün Seray Üstün 10.03.2021 12:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alexander Graham Bell ve yardımcısı Thomas Watson’un ilk telefon konuşmasının üzerinden 144 yıl geçti

Amerikalı mucit Alexander Graham Bell'in telefonu icadı ve yardımcısı Thomas Watson'la 10 Mart 1876'da yaptığı ilk telefon görüşmesi, insanlığın uzaktan iletişim çabalarında yeni bir çığır açtı. ABD'de 1876'da insan sesinin elektrik sinyallerine çevrilip iletilmesi amacıyla icat edilen telefon, günümüzde her türlü görsel, işitsel ve yazılı içeriğin iletilip alındığı platforma dönüşerek, insan hayatında merkezi hale geldi.

Tarihteki ilk telefon konuşması 10 Mart 1876'da ABD'li mucit Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında Boston'da yapıldı. Bell, üç gün önce patentini aldığı, kendi icadı "sesli telegraf" cihazını kamuya tanıtmak için yaptığı gösterimde, bir kabloya bağlı ses vericisiyle yan odadaki alıcının başındaki asistanına "Mr. Watson. Come here. I want to see you" ("Bay Watson. Buraya gelin. Sizi görmek istiyorum.") mesajını iletti.

telefon

Telefonun mucidi Alexander Graham Bell’in ‘ALO’ sözcüğünün de fikir babası olduğu iddia edilir. Hatta en sık anlatılan hikayeye göre ‘Alo’ Graham Bell’in sevgilisi Allessandra Lolita Oswaldo isminin kısaltmasıdır. Rivayete göre, Birçok icadını işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için ortaya çıkaran Graham Bell telefon üzerine çalışırken hayatında çok sevdiği sevgilisi vardı. Büyük bir uğraşla icadı üzerinde çalışan Bell, atölyesine açılan telefonun ardında her zaman sevgilisi olduğunu bildiği için ne zaman telefonu çalsa sevgilisinin adını söyleyerek selam verirdi. Çalışmalarını hızlandırmak için sevgilisinin ismini kısaltarak söylemeye başladı. Zaman içerisinde isim “Ales Lolos” halini aldı. Bell telefonu çaldığında artık bu kısaltmayı kullanıyordu. Onu kimse bilmiyor ancak hikayeye göre Ale Lolos, sadece Bell'in hayatında kalmadı. Bu isim kısala kısala bugün telefonu açarken söylediğimiz "Alo"ya evrildi. Bell’in sevgilisi ise kendisini günden güne telefon icadına kaptıran bu mucidi ilgisizliği nedeniyle terk eder.Giderek başka insanlarla da konuşmaya başlayan Bell, telefonu her çaldığında sevgilisinin aradığını düşünür ve ‘’ALO’’ diyerek açar. O günlerde ise herkes Bell’e bir saygı olarak telefonu ‘’ALO’’ diyerek açmaya başlar. Bu da o günlerden itibaren yerleşir ve telefon hitap sözü birçok dilde ‘’ALO’’ sözcüğü olur.

graham bell2

Bu popüler ve romantik hikayenin ötesinde farklı fikirler olduğunu da belirtmek gerekir. En ikna edici taraflardan biri de Graham Bell’in sevgilisi olduğu söylenen Alessandra Lolita Oswaldo’nun adı hiçbir yabancı kaynakta geçmez. Aksine Graham Bell’in eşi Gardiner Hubbard-Bell’den söz edilir.

Bir diğer görüş de ‘’ALO’’ kelimesini Fransızların “Hello’’dan uyarladıkları ve pek çok dile böyle yerleştiğidir. Bu sözcük bizim dilimize ise 1909’da girer, zira Türkiye’de ilk telefon 1908’de başlar ve 1911’de Kadıköy – Beyoğlu Santralleri açılır.

Bilimin karanlık yüzü! Daniel Kahneman ve Amos Tversky’un beklentileri açıklayan çalışması: Risk DavranışıBilimin karanlık yüzü! Daniel Kahneman ve Amos Tversky’un beklentileri açıklayan çalışması: Risk Davranışı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Tarihte bugün neler oldu?Tarihte bugün neler oldu?
Hafta sonu yasağı aktivitesi: Evden çıkmadan müze gezmek!Hafta sonu yasağı aktivitesi: Evden çıkmadan müze gezmek!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüşünüzü test edin! Saklanan yılanı görebiliyor musunuz?

Görüşünüzü test edin! Saklanan yılanı görebiliyor musunuz?

Orijinal versiyonunda büyük hata! Sosyal medya affetmedi

Orijinal versiyonunda büyük hata! Sosyal medya affetmedi

Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden yazarlar

Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden yazarlar

Tarihin entrika dönemi! Kral Henry ve eşleri...

Tarihin entrika dönemi! Kral Henry ve eşleri...

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Görüşünüzü test edin! Saklanan kurbağayı görebiliyor musunuz?

Görüşünüzü test edin! Saklanan kurbağayı görebiliyor musunuz?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Kişilik testi! Cevaplarınız kişiliğinizin gizemini çözüyor

Kişilik testi! Cevaplarınız kişiliğinizin gizemini çözüyor

+18 film vizyona girmeden olay oldu!

+18 film vizyona girmeden olay oldu!

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 10 Mart tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

10 Mart 2021 Çarşamba: TV yayın akışı...

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki tırtılı görebiliyor musunuz?

Muhtemelen resimdeki tırtılı göremeyeceksiniz

18 ay süren gülme krizi salgını tarihi etkiledi! 1962 Tanganika Kahkaha Salgını şaşkına çevirdi

Bir şakayla başladı! ‘Böyle salgın mı olur’ diyeceksiniz...

Koronavirüsten önce milyonlarca insanın ölümüne neden olan tarihin en büyük salgınları!

Dünya bunu pek çok kez yaşadı! Koronavirüsten önceki salgınlar

9 Mart Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı, EDHO mu birinci oldu?

İşte 9 Mart reyting sonuçları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.