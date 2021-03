Alexander Graham Bell ve yardımcısı Thomas Watson’un ilk telefon konuşmasının üzerinden 144 yıl geçti

Tarihteki ilk telefon konuşması 10 Mart 1876'da ABD'li mucit Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında Boston'da yapıldı. Bell, üç gün önce patentini aldığı, kendi icadı "sesli telegraf" cihazını kamuya tanıtmak için yaptığı gösterimde, bir kabloya bağlı ses vericisiyle yan odadaki alıcının başındaki asistanına "Mr. Watson. Come here. I want to see you" ("Bay Watson. Buraya gelin. Sizi görmek istiyorum.") mesajını iletti.

Telefonun mucidi Alexander Graham Bell’in ‘ALO’ sözcüğünün de fikir babası olduğu iddia edilir. Hatta en sık anlatılan hikayeye göre ‘Alo’ Graham Bell’in sevgilisi Allessandra Lolita Oswaldo isminin kısaltmasıdır. Rivayete göre, Birçok icadını işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için ortaya çıkaran Graham Bell telefon üzerine çalışırken hayatında çok sevdiği sevgilisi vardı. Büyük bir uğraşla icadı üzerinde çalışan Bell, atölyesine açılan telefonun ardında her zaman sevgilisi olduğunu bildiği için ne zaman telefonu çalsa sevgilisinin adını söyleyerek selam verirdi. Çalışmalarını hızlandırmak için sevgilisinin ismini kısaltarak söylemeye başladı. Zaman içerisinde isim “Ales Lolos” halini aldı. Bell telefonu çaldığında artık bu kısaltmayı kullanıyordu. Onu kimse bilmiyor ancak hikayeye göre Ale Lolos, sadece Bell'in hayatında kalmadı. Bu isim kısala kısala bugün telefonu açarken söylediğimiz "Alo"ya evrildi. Bell’in sevgilisi ise kendisini günden güne telefon icadına kaptıran bu mucidi ilgisizliği nedeniyle terk eder.Giderek başka insanlarla da konuşmaya başlayan Bell, telefonu her çaldığında sevgilisinin aradığını düşünür ve ‘’ALO’’ diyerek açar. O günlerde ise herkes Bell’e bir saygı olarak telefonu ‘’ALO’’ diyerek açmaya başlar. Bu da o günlerden itibaren yerleşir ve telefon hitap sözü birçok dilde ‘’ALO’’ sözcüğü olur.