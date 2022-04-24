SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Alexander Sörloth transferinde son durum! Beşiktaş'a imzayı atıyor...

Alexander Sörloth transferinde son durum! Beşiktaş'a imzayı atıyor...

24.04.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alexander Sörloth transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Trabzonspor'da başarılı performansıyla göz dolduran yıldız isim, Türkiye'ye geri dönüyor. Siyah-Beyazlılar, Sörloth transferi için Leipzig'i ikna etmek üzere. İspanyol basını söz konusu gelişmeleri 'Beşiktaş, Real Sociedad'ı Sörloth'suz bırakacak' başlığıyla duyurması dikkat çekti.

Alexander Sörloth transferinde son durum! Beşiktaş'a imzayı atıyor...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Alexander Sörloth'un Beşiktaş'a transferinde sona gelindi. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ne Leipzig'de ne de bu sezon başında kiralık olarak gittiği Sociedad'da istenilen performansı sergileyemedi. Sörloth için Beşiktaş harekete geçti ve transferde büyük mesafe kat etti.

ALEXANDER SÖRLOTH MICH BATSHUAYI'NİN YERİNE GELECEK

Batshuayi'yi yeni sezonda düşünmeyen Siyah-Beyazlılar, Belçikalının yerine düşündüğü Sörloth için Leipzig'i ikna etmek üzere. İspanyol basını da iki takım arasında geçen transfer görüşmelerini duyurdu ve "Beşiktaş, Real Sociedad'ı Sörloth'suz bırakacak" dedi.

REAL SOCİEDAD'DAN AYRILABİLİR

İspanyollar, Real Sociedad'ın Sörloth'un 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığını ve Beşiktaş'ın Norveçli golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

Haberde; "Beşiktaş fırsatı değerlendirdi ve Norveçli'nin bonservisini almak için harekete geçti. Türk ekibi 7 milyon euronun üzerinde bir bonservis teklif etti. Futbolcu, Türkiye Ligi'ne gitmek için İspanya'dan ayrılabilir" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Sörloth'la ilgilendiklerini ve transferin mayısta netleşeceğini açıklamıştı.

adad

FENERBAHÇE'NİN DE İLGİSİ VAR

Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a 2 milyon euro ücretle kiralanan Sörloth, İspanyol ekibinde La Liga, Kral Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 39 maça çıktı. Norveçli golcü, bu maçlarda 6 gol, 1 asistlik performans sergileyerek beklentilerin çok çok altında kaldı.

Son dakika: Sörloth Beşiktaş'a gelecek mi? İlk kez konuştu...Sörloth Beşiktaş'a gelecek mi? İlk kez konuştu...

Sörloth, 2019-20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymiş ve 49 karşılaşmada, 33 gol, 11 asistlik performans ortaya koymuştu. 1.96'lık santrfor şu ana kadar da kariyerinde bir sezonda en fazla maça Trabzonspor'da çıktı. Oyuncuya Fenerbahçe'nin de büyük bir ilgisinin olduğu İspanyol basını tarafından iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Beşiktaş'a geliyor...Galatasaray'dan Beşiktaş'a geliyor...
Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...
Dünyaca ünlü yıldızın evine bomba yerleştirildi iddiası! Manchester United şokta...Dünyaca ünlü yıldızın evine bomba yerleştirildi iddiası! Manchester United şokta...
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Alexander Sörloth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Trabzonspor maçında ilginç an! 6 dakika uzattı ama...

Trabzonspor maçında ilginç an! 6 dakika uzattı ama...

Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...

Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.