Alexander Sörloth transferinde son durum! Beşiktaş'a imzayı atıyor...

Alexander Sörloth'un Beşiktaş'a transferinde sona gelindi. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ne Leipzig'de ne de bu sezon başında kiralık olarak gittiği Sociedad'da istenilen performansı sergileyemedi. Sörloth için Beşiktaş harekete geçti ve transferde büyük mesafe kat etti.

ALEXANDER SÖRLOTH MICH BATSHUAYI'NİN YERİNE GELECEK

Batshuayi'yi yeni sezonda düşünmeyen Siyah-Beyazlılar, Belçikalının yerine düşündüğü Sörloth için Leipzig'i ikna etmek üzere. İspanyol basını da iki takım arasında geçen transfer görüşmelerini duyurdu ve "Beşiktaş, Real Sociedad'ı Sörloth'suz bırakacak" dedi.

REAL SOCİEDAD'DAN AYRILABİLİR

İspanyollar, Real Sociedad'ın Sörloth'un 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığını ve Beşiktaş'ın Norveçli golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

Haberde; "Beşiktaş fırsatı değerlendirdi ve Norveçli'nin bonservisini almak için harekete geçti. Türk ekibi 7 milyon euronun üzerinde bir bonservis teklif etti. Futbolcu, Türkiye Ligi'ne gitmek için İspanya'dan ayrılabilir" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Sörloth'la ilgilendiklerini ve transferin mayısta netleşeceğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE'NİN DE İLGİSİ VAR

Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a 2 milyon euro ücretle kiralanan Sörloth, İspanyol ekibinde La Liga, Kral Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 39 maça çıktı. Norveçli golcü, bu maçlarda 6 gol, 1 asistlik performans sergileyerek beklentilerin çok çok altında kaldı.

Sörloth, 2019-20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymiş ve 49 karşılaşmada, 33 gol, 11 asistlik performans ortaya koymuştu. 1.96'lık santrfor şu ana kadar da kariyerinde bir sezonda en fazla maça Trabzonspor'da çıktı. Oyuncuya Fenerbahçe'nin de büyük bir ilgisinin olduğu İspanyol basını tarafından iddia edildi.

