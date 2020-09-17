Alexander Sörloth'un transfer bedeli: 24 milyon Euro

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e transfer düğümü çözülüyor. The Athletic'ten Matt Woosnam'ın haberine göre transfer konusunda anlaşma sağlandı! Sörloth yeni sezonda Leipzig forması giyecek.

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Alexander Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardı. RP Leipzig oyuncunun bonservisine yaklaşık 22 milyon sterlin (24 milyon Euro) ödeyecek.

Bu para Trabzonspor ve Palace arasında eşit paylaşılacak. Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland da Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olduğunu açıklamıştı.

(SPORX)



