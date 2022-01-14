MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

14.01.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan dünyaca ünlü model Alexis Ren, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ren'in bikinili pozları, beğeni yağmuruna tutuldu.

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

ABD'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Alexis Ren, bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla, magazin gündemini meşgul eden Ren, YouTube kanalında hayatına dair anları aboneleriyle paylaşıyor.

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

1996 yılında Santa Monica'da dünyaya gelen Ren, kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı.

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü model, geçmişte sevgilisi Jay Alvarrez'in cinsel organıyla dalga geçtiği için büyük tepki toplamıştı.

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ren, çıplak paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Alexis Ren bikinili pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Çabuk unuttu! Dudak dudağaÇabuk unuttu! Dudak dudağa
Anahtar Kelimeler:
Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

40 bin TL kira verdiği evin manzarasını paylaştı! "Türbe gibi"

40 bin TL kira verdiği evin manzarasını paylaştı! "Türbe gibi"

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.